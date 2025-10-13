HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina con mayor riqueza financiera y único en top 34 del ranking mundial en 2025: supera a México y Brasil

EE.UU. lidera el ranking de riqueza financiera de Global Wealth Report 2025. Perú ocupa el puesto 5 del top latinoamericano.

Este país de América Latina alcanzó US$21.689 por persona y se posiciona en el ranking mundial por tener la mayor riqueza financiera per cápita.
Este país de América Latina alcanzó US$21.689 por persona y se posiciona en el ranking mundial por tener la mayor riqueza financiera per cápita. | Composición LR

Según el informe Global Wealth Report 2025 de Allianz, un país se posiciona con la mayor riqueza financiera per cápita de América Latina con la mayor riqueza financiera per cápita y logró ubicarse en el puesto 34 del ranking mundial. Este informe analiza los bienes financieros que poseen las personas menos las deudas contraídas.

El Global Wealth Report 2025 también destaca el crecimiento de los activos financieros a nivel global, con un aumento significativo en la última década. Los bienes financieros netos globales suman 210 billones de euros a finales de 2024, lo que equivale a aproximadamente US$245,7 billones. Estados Unidos lidera la clasificación mundial, seguido por países como Suiza y Singapur.

Estados Unidos es el país que lidera el ranking Global Wealth Report 2025 con la mayor riqueza financiera del mundo. Foto: Rextie

Estados Unidos es el país que lidera el ranking Global Wealth Report 2025 con la mayor riqueza financiera del mundo. Foto: Rextie

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con mayor riqueza financiera en 2025?

En 2025, Chile se destaca como el país de América Latina con la mayor riqueza financiera per cápita. Según el informe de Allianz, la nación chilena alcanzó 18.730 euros por habitante, es decir, US$21.689. Este resultado lo sitúa como el único país de la región en el top 50 del ranking global, y capaz de superar a otras grandes economías latinoamericanas como México, Brasil y Colombia.

Chile ha demostrado ser un "gigante financiero" en Latinoamérica, pues marca una diferencia notable con los países vecinos. Este logro se debe, en parte, a la solidez de sus mercados financieros y su menor nivel de endeudamiento en comparación con otros de la región. La riqueza per cápita chilena es más del doble que la de México, el segundo país más rico de la región en términos financieros.

Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

lr.pe

¿Cuáles son los 10 países de América Latina con mayor riqueza financiera en 2025?

A continuación, los 10 países de América Latina con mayor riqueza financiera en 2025, según el informe Global Wealth Report 2025. Perú ocupa el quinto puesto:

  • Chile: 18.730 euros per cápita (US$21.689)
  • México: 9.100 euros per cápita (US$10.538)
  • Brasil: 8.070 euros per cápita (US$9.345)
  • Colombia: 4.650 euros per cápita (US$5.385)
  • Perú: 2.270 euros per cápita (US$2.658)
  • Argentina: 1.560 euros per cápita (US$1.827)
  • Uruguay
  • Costa Rica
  • Panamá
  • Paraguay

El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil

lr.pe

¿Cuáles son los 10 países del mundo con mayor riqueza financiera en 2025?

A nivel global, los 10 países con mayor riqueza financiera per cápita en 2025 son los siguientes:

  • Estados Unidos: 311.000 euros (US$360.192)
  • Suiza: 268.860 euros (US$314.566)
  • Singapur: 197.460 euros (US$231.028)
  • Dinamarca: 191.560 euros (US$224.125)
  • Taiwán: 167.530 euros (US$195.004)
  • Suecia: 144.470 euros (US$169.031)
  • Canadá: 138.090 euros (US$161.575)
  • Nueva Zelanda: 133.030 euros (US$155.649)
  • Países Bajos: 127.640 euros (US$149.339)
  • Bélgica: 110.290 euros (US$129.036)

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

lr.pe

¿Cómo se calcula la riqueza, según Global Wealth Report 2025?

El Global Wealth Report 2025 calcula la riqueza financiera neta per cápita analizando los activos financieros de los hogares, que incluyen efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros y pensiones, valores (acciones, bonos y fondos de inversión) y otras cuentas por cobrar. A estos activos se les restan las deudas familiares, como préstamos o créditos pendientes, lo que da como resultado el valor neto.

El informe también muestra cómo, a nivel global, los activos financieros netos sumaron 210 billones de euros a finales de 2024, y marcaron un incremento significativo en comparación con la última década. Esto refleja la tendencia de crecimiento de los activos, que se ha visto impulsada principalmente por el aumento de los activos en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa.

