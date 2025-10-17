Ceremonia fúnebre en el distrito de Spin Boldak de la provincia de Kandahar, Afganistán, después de los enfrentamientos. Foto. AFP

Ceremonia fúnebre en el distrito de Spin Boldak de la provincia de Kandahar, Afganistán, después de los enfrentamientos. Foto. AFP

Pakistán y Afganistán acordaron mutuamente este viernes extender su alto el fuego de 48 horas hasta que se concluya las conversaciones previstas en Doha, según tres funcionarios de seguridad paquistaníes y una fuente talibana afgana. La tregua temporal establecida el miércoles entre ambos países puso fin a varios días de combate que dejó a varios muertos y heridos.

Una delegación paquistaní ya había llegado a Doha, mientras que una delegación afgana debe llegar a la capital qatarí el sábado, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La búsqueda de paz entre Afganistán y Pakistán

El hecho se produce pocas horas después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Shafqat Ali Khan, declarara que Pakistán y Afganistán mantienen un diálogo constructivo con el objetivo de lograr una resolución pacífica a las tensiones fronterizas. Khan señaló que durante el alto el fuego de 48 horas, ambas partes estaban haciendo “esfuerzos sinceros para encontrar una solución positiva a este asunto complejo pero solucionable a través de un diálogo constructivo”.

Islamabad y Kabul están experimentando un aumento de las tensiones en medio de la falta de voluntad del régimen talibán afgano a actuar contra los grupos terroristas que operan desde suelo afgano, en el contexto del aumento de los ataques terroristas en Pakistán.

La tensión fronteriza entre ambos países

Las explosiones iniciales, que los talibanes atribuyeron a Pakistán, golpearon Kabul la semana pasada, mientras el principal diplomático afgano realizaba una visita sin precedentes a la India, país que ha sido durante décadas rival de Islamabad. En respuesta, las autoridades talibanas lanzaron una ofensiva a lo largo de la frontera, lo que provocó una respuesta letal del ejército pakistaní en los días previos al alto el fuego.

Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, al menos 37 personas murieron y 425 resultaron heridas en el lado afgano de la frontera. La ONU instó a ambas partes a poner fin de manera duradera a las hostilidades. También se reportó que cientos de personas asistieron a los funerales el jueves, entre ellos los de varios niños cuyos cuerpos estaban envueltos en mortajas blancas.