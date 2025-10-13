HOYSuscripcion LR Focus

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

En las profundidades de China, un hallazgo de 592 toneladas y proporciones colosales podría cambiar el rumbo de la economía global y reconfigurar el poder económico frente a Estados Unidos.

Un hallazgo en China refuerza su poder global, superando a Estados Unidos. Foto: Composición LR
Un hallazgo en China refuerza su poder global, superando a Estados Unidos. Foto: Composición LR

En un descubrimiento que podría redefinir la economía global, China confirmó el hallazgo de la mina de oro más grande del mundo: Xiling, ubicada en la provincia de Shandong. Según el Ministerio de Recursos Naturales, el yacimiento alberga más de 592 toneladas de oro, cifra que coloca al país por delante de otras potencias mineras y refuerza su dominio en el mercado de los metales preciosos.

Este hallazgo marca un hito histórico para la minería moderna, ya que las nuevas reservas superan ampliamente las estimaciones anteriores y aseguran una producción sostenida durante las próximas décadas. Los analistas aseguran que este descubrimiento podría tener un impacto directo en la economía global, modificando los precios internacionales y fortaleciendo la posición geoestratégica de China frente a Estados Unidos.

China se posiciona como líder global con reservas de oro que rompen récords. Foto: Composición LR

China se posiciona como líder global con reservas de oro que rompen récords. Foto: Composición LR

¿Cuál es el valor estimado de las reservas de oro en la mina Xiling y cómo se compara con estimaciones anteriores?

De acuerdo con los reportes oficiales, las reservas de Xiling alcanzan un valor superior a los USD 28.000 millones, según el precio actual del oro en los mercados internacionales. La magnitud de este yacimiento representa un incremento de más de 200 toneladas respecto a los cálculos iniciales realizados por el Ministerio de Recursos Naturales.

Este aumento convierte al depósito en una fuente de riqueza sin precedentes, capaz de garantizar una producción estable durante al menos 30 años. Además, consolida a China como uno de los mayores productores de oro del planeta, superando ampliamente la capacidad de explotación de varias economías occidentales, incluida la de Estados Unidos.

¿Cómo logró China descubrir la mina de oro más grande del mundo y qué características la hacen única?

El hallazgo fue posible gracias a una exhaustiva labor de exploración dirigida por el Grupo Shandong Gold, que realizó más de 180 perforaciones en un área de 300.000 metros cuadrados. Uno de los pozos alcanzó una profundidad récord de 4.000 metros, lo que permitió detectar un depósito de gran pureza y dimensiones excepcionales.

La mina Xiling cuenta con un espesor superior a los 60 metros, una estructura geológica que garantiza la extracción sostenida del metal por varias décadas. Este logro, resultado de años de inversión y desarrollo tecnológico, refleja el avance científico y técnico de China y su capacidad para liderar la exploración de recursos naturales estratégicos a nivel mundial.

