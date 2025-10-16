Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, según reveló el medio Miami Herald. La oferta, discutida junto con su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y altos funcionarios del régimen, buscaba preservar la estabilidad del país a cambio de garantías para el líder del régimen chavista, quien estaba de acuerdo con la medida.

De acuerdo con el informe, Rodríguez presentó dos propuestas: la primera fue entregada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, e incluía la renuncia de Maduro y su permanencia segura en territorio venezolano; mientras que la segunda, enviada en septiembre, planteaba que Rodríguez, junto al general retirado Miguel Rodríguez Torres, asumiera un gobierno provisional mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar. La propuesta seguiría la línea de otra negociación mencionada por The New York Times, en la que se habría ofrecido abrir los proyectos petroleros y mineros de Venezuela a compañías estadounidenses, con lo que habría dirigido incluso las exportaciones de crudo desde China hacia Estados Unidos.

Trump descartó plan de transición en Venezuela y amplió despliegue militar en el Caribe

La Casa Blanca habría rechazado las propuestas de transición enviadas por Caracas al considerar que buscaban mantener intactas las estructuras criminales del régimen, según fuentes del Miami Herald. “El ‘Cártel Ligero’ no era una opción viable”, afirmaron al explicar que la administración Trump decidió cortar toda negociación con funcionarios sancionados o vinculados con el aparato represivo de Maduro. Ante ello, Venezuela intentó reactivar contactos con intermediarios de Catar mientras crecían los indicios de una posible operación militar.

En este sentido, Trump confirmó el último martes que fuerzas estadounidenses habían ejecutado un sexto ataque letal en el Caribe, que destruyó una embarcación cerca de las costas venezolanas y elevó a 27 los muertos en dos meses. El despliegue militar incluyó más de 4.500 efectivos, destructores, submarinos y cazas F-35 en Puerto Rico. El mandatario no descartó “operaciones terrestres” dentro de Venezuela, mientras medios como The New York Times reportaron que había autorizado a la CIA a ejecutar acciones encubiertas en el país. En respuesta, el ministro Vladimir Padrino acusó a Washington de “belicismo” y de usar el narcotráfico como excusa para promover un cambio de régimen.

Venezuela denunció ante la ONU a Estados Unidos por ejecuciones en el Caribe

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, entregó una carta al secretario general António Guterres y al Consejo de Seguridad en la que denunció “una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Según Moncada, los ataques, ocurridos a pocas millas de las costas venezolanas, dejaron 27 muertos, entre ellos pescadores trinitarios y ciudadanos colombianos. El diplomático sostuvo que las acciones formaban parte de una “escalada peligrosa” iniciada en septiembre contra embarcaciones civiles.

Moncada advirtió que los bombardeos de Estados Unidos “ponen en riesgo la paz y estabilidad regional” y violan el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza. En sus declaraciones, calificó de “acto de barbarie” los ataques autorizados por el presidente Donald Trump, quien había manifestado públicamente su intención de extender las operaciones al territorio venezolano. “No es solo un tema venezolano, afecta a toda la región”, subrayó.