HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Según el Miami Herald, Delcy Rodríguez presentó dos propuestas: una en abril, que incluía la renuncia de Maduro, y otra en septiembre, donde ella asumiría un gobierno provisional mientras el presidente venezolano se exiliaba.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sugirió a EE. UU. encabezar un gobierno de transición sin Maduro. Foto: composición LR/AFP
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sugirió a EE. UU. encabezar un gobierno de transición sin Maduro. Foto: composición LR/AFP

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, según reveló el medio Miami Herald. La oferta, discutida junto con su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y altos funcionarios del régimen, buscaba preservar la estabilidad del país a cambio de garantías para el líder del régimen chavista, quien estaba de acuerdo con la medida.

De acuerdo con el informe, Rodríguez presentó dos propuestas: la primera fue entregada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, e incluía la renuncia de Maduro y su permanencia segura en territorio venezolano; mientras que la segunda, enviada en septiembre, planteaba que Rodríguez, junto al general retirado Miguel Rodríguez Torres, asumiera un gobierno provisional mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar. La propuesta seguiría la línea de otra negociación mencionada por The New York Times, en la que se habría ofrecido abrir los proyectos petroleros y mineros de Venezuela a compañías estadounidenses, con lo que habría dirigido incluso las exportaciones de crudo desde China hacia Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump anuncia reunión con Vladimir Putin para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

lr.pe

Trump descartó plan de transición en Venezuela y amplió despliegue militar en el Caribe

La Casa Blanca habría rechazado las propuestas de transición enviadas por Caracas al considerar que buscaban mantener intactas las estructuras criminales del régimen, según fuentes del Miami Herald. “El ‘Cártel Ligero’ no era una opción viable”, afirmaron al explicar que la administración Trump decidió cortar toda negociación con funcionarios sancionados o vinculados con el aparato represivo de Maduro. Ante ello, Venezuela intentó reactivar contactos con intermediarios de Catar mientras crecían los indicios de una posible operación militar.

En este sentido, Trump confirmó el último martes que fuerzas estadounidenses habían ejecutado un sexto ataque letal en el Caribe, que destruyó una embarcación cerca de las costas venezolanas y elevó a 27 los muertos en dos meses. El despliegue militar incluyó más de 4.500 efectivos, destructores, submarinos y cazas F-35 en Puerto Rico. El mandatario no descartó “operaciones terrestres” dentro de Venezuela, mientras medios como The New York Times reportaron que había autorizado a la CIA a ejecutar acciones encubiertas en el país. En respuesta, el ministro Vladimir Padrino acusó a Washington de “belicismo” y de usar el narcotráfico como excusa para promover un cambio de régimen.

PUEDES VER: Presidente Petro expresa preocupación por Perú tras protestas en contra del gobierno: “Momentos constituyentes”

lr.pe

Venezuela denunció ante la ONU a Estados Unidos por ejecuciones en el Caribe

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, entregó una carta al secretario general António Guterres y al Consejo de Seguridad en la que denunció “una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Según Moncada, los ataques, ocurridos a pocas millas de las costas venezolanas, dejaron 27 muertos, entre ellos pescadores trinitarios y ciudadanos colombianos. El diplomático sostuvo que las acciones formaban parte de una “escalada peligrosa” iniciada en septiembre contra embarcaciones civiles.

Moncada advirtió que los bombardeos de Estados Unidos “ponen en riesgo la paz y estabilidad regional” y violan el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza. En sus declaraciones, calificó de “acto de barbarie” los ataques autorizados por el presidente Donald Trump, quien había manifestado públicamente su intención de extender las operaciones al territorio venezolano. “No es solo un tema venezolano, afecta a toda la región”, subrayó.

Notas relacionadas
Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

LEER MÁS
Boric vincula al régimen de Maduro con asesinato a opositor venezolano en Chile: "Cruzan fronteras para imponer miedo"

Boric vincula al régimen de Maduro con asesinato a opositor venezolano en Chile: "Cruzan fronteras para imponer miedo"

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares en las barriadas más grandes de Venezuela

Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares en las barriadas más grandes de Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Mundo

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025