Donald Trump sostuvo que se debería "actuar" si la represión del movimiento de protesta no cesa en Irán. | Composición LR

El presidente Donald Trump advirtió este domingo 11 de enero de 2026 que el Ejército de Estados Unidos analiza una posible intervención militar en Irán ante la fuerte represión registrada durante las protestas masivas iniciadas el 28 de diciembre de 2025. En un inicio, las manifestaciones surgieron por el aumento del costo de vida, pero luego derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Teherán desde la revolución de 1979.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, los disturbios de carácter antigubernamental han dejado al menos 192 muertos, aunque la organización advirtió que la cifra podría ser mucho mayor. "Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2.000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la entidad, que también reportó más de 2.600 detenciones.

Donald Trump analiza intervención militar en Irán

Tras reiterar amenazas de una acción militar en la República Islámica, el presidente Donald Trump aseguró que los líderes iraníes se habían contactado con Estados Unidos para "negociar". Sin embargo, el líder republicano sostuvo que antes de una eventual reunión se debería "actuar" si la represión del movimiento de protesta no cesa.

En respuesta a una posible intervención, el canciller Abás Araqchi afirmó que Teherán "está totalmente preparado" para una guerra, aunque aseguró que no busca un conflicto. Además, durante una conferencia con embajadores extranjeros, el diplomático señaló que Irán también está dispuesta a negociar de manera justa y basada en el "respeto mutuo".

Washington ya bombardeó instalaciones nucleares iraníes con el apoyo de Israel en junio. En ese contexto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que Pekín se opone a cualquier "injerencia extranjera" en otros países. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que lleven a cabo acciones que favorezcan la paz y la estabilidad en Oriente Medio", añadió en una rueda de prensa.

Protestas masivas en Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a sumarse a una "marcha de resistencia" para denunciar una violencia que, según él, fue cometida por "criminales terroristas urbanos". Las autoridades de la República Islámica respondieron a las movilizaciones con el uso excesivo de la fuerza, cortes casi totales de acceso a internet y detenciones. Además, el régimen de Teherán sigue acusando a Washington e Israel de instigar y manipular las protestas.

Por otro lado, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, aseveró haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet". Añadió que los hospitales están "abrumados", las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.