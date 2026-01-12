HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí encapuchado se reúne con amigo de Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Trump analiza intervención militar en Teherán e Irán responde que está "totalmente preparado" para una guerra

Tras reiterar amenazas de una acción militar en Irán, el presidente Donald Trump aseguró que los líderes de la República Islámica se habían contactado con Estados Unidos para "negociar". 

Donald Trump sostuvo que se debería "actuar" si la represión del movimiento de protesta no cesa en Irán.
Donald Trump sostuvo que se debería "actuar" si la represión del movimiento de protesta no cesa en Irán. | Composición LR

El presidente Donald Trump advirtió este domingo 11 de enero de 2026 que el Ejército de Estados Unidos analiza una posible intervención militar en Irán ante la fuerte represión registrada durante las protestas masivas iniciadas el 28 de diciembre de 2025. En un inicio, las manifestaciones surgieron por el aumento del costo de vida, pero luego derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Teherán desde la revolución de 1979.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, los disturbios de carácter antigubernamental han dejado al menos 192 muertos, aunque la organización advirtió que la cifra podría ser mucho mayor. "Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2.000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la entidad, que también reportó más de 2.600 detenciones.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

Donald Trump analiza intervención militar en Irán

Tras reiterar amenazas de una acción militar en la República Islámica, el presidente Donald Trump aseguró que los líderes iraníes se habían contactado con Estados Unidos para "negociar". Sin embargo, el líder republicano sostuvo que antes de una eventual reunión se debería "actuar" si la represión del movimiento de protesta no cesa.

En respuesta a una posible intervención, el canciller Abás Araqchi afirmó que Teherán "está totalmente preparado" para una guerra, aunque aseguró que no busca un conflicto. Además, durante una conferencia con embajadores extranjeros, el diplomático señaló que Irán también está dispuesta a negociar de manera justa y basada en el "respeto mutuo".

Washington ya bombardeó instalaciones nucleares iraníes con el apoyo de Israel en junio. En ese contexto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que Pekín se opone a cualquier "injerencia extranjera" en otros países. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que lleven a cabo acciones que favorezcan la paz y la estabilidad en Oriente Medio", añadió en una rueda de prensa.

PUEDES VER: ¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

lr.pe

Protestas masivas en Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a sumarse a una "marcha de resistencia" para denunciar una violencia que, según él, fue cometida por "criminales terroristas urbanos". Las autoridades de la República Islámica respondieron a las movilizaciones con el uso excesivo de la fuerza, cortes casi totales de acceso a internet y detenciones. Además, el régimen de Teherán sigue acusando a Washington e Israel de instigar y manipular las protestas.

Por otro lado, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, aseveró haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet". Añadió que los hospitales están "abrumados", las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

Notas relacionadas
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

LEER MÁS
Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Mundo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025