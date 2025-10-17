Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"
La advertencia de Trump se conoce luego de difundirse un video donde Hamás ejecuta a ocho personas en plena vía pública en Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "entrar y matarlos" si Hamás continúa asesinando civiles en Gaza. "No tendremos más remedio", dijo el mandatario, a través de su cuenta de Truth Social, tras considerar que ese acto va contra el acuerdo de paz mediado por Washington entre Israel y el grupo terrorista.
Horas más tarde, Trump aclaró que EE.UU. no intervendrá directamente en Gaza en caso de que Hamás incumpla los términos del acuerdo. "Hay gente muy cerca, muy próxima, que irá y hará el trabajo muy fácilmente, pero bajo nuestros auspicios", dijo en la Oficina Oval. Las declaraciones se produjeron mientras el jefe del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper, instaba al grupo terrorista a parar la violencia y aprovechar la "oportunidad histórica" para alcanzar una paz duradera mediante el desarme.
La amenaza de Donald Trump a Hamás. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social
El video de una ejecución de Hamás en Gaza que alertó a Trump
La advertencia de Donald Trump surgió tras la difusión de un video en X en el que milicianos de Hamás ejecutan sumariamente a presuntos colaboradores en plena vía pública de la ciudad de Gaza, lo que reavivó las críticas internacionales sobre la situación de derechos humanos en el enclave. El hecho, ocurrido en los primeros días del alto el fuego, generó preocupación sobre el cumplimiento del acuerdo de paz impulsado por Washington.
El mandatario estadounidense recordó que el asesinato de civiles "no estaba en el acuerdo" y que, de no parar, Estados Unidos no tendría "más opción que intervenir", pero no de manera directa. El mensaje evidenció la creciente presión sobre Hamás para cesar las ejecuciones internas y entregar las armas, tal como lo estipula el plan estadounidense.
Un intercambio de cadáveres entre Israel y Hamás
El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes pasado como la primera fase del plan de paz mediado por Trump, que contempla el cese de hostilidades, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja. La tregua fue recibida con cautela por la comunidad internacional, pero las denuncias recientes de ejecuciones y enfrentamientos entre milicias locales han puesto en duda su sostenibilidad.
El acuerdo también exige la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos, aunque hasta ahora Hamás solo ha devuelto nueve de los 28 cadáveres retenidos, según fuentes oficiales. Esta demora elevó las tensiones con Israel, que acusa al grupo de violar los compromisos pactados. De avanzar, la segunda fase prevé la desmilitarización del enclave, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción con apoyo de países árabes.