China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

China califica de "intimidación" las presiones de Trump para que deje de comprar petróleo ruso. Pekín defiende sus importaciones como "legítimas". Foto: composición LR/AFP

China calificó como un acto de “intimidación” las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para que deje de comprar petróleo ruso, y defendió sus importaciones como “legítimas”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que Pekín mantiene una cooperación económica, comercial y energética “normal” con diversos países, incluido Rusia, y rechazó cualquier intento de injerencia externa en sus decisiones soberanas.

Las declaraciones surgen luego de que Trump señaló que el primer ministro indio, Narendra Modi, se comprometió a suspender la compra de crudo ruso y añadió que “ahora tengo que convencer a China de que haga lo mismo”. Ante ello, Pekín respondió que las acciones de Estados Unidos representan “una forma típica de coacción económica” que “daña gravemente las normas internacionales del comercio”. China insiste en que no forma parte del conflicto en Ucrania, aunque Occidente la acusa de respaldar a Moscú diplomática y económicamente desde el inicio de la invasión en 2022.

China rechaza acusaciones de EE. UU. por control de tierras raras

Beijing respondió con firmeza a las críticas de Washington sobre sus nuevas medidas de control a las exportaciones de tierras raras, tras afirmar que se trata de regulaciones legítimas y no de una acción “contra el mundo”. El Ministerio de Comercio aseguró que China aprueba las solicitudes que cumplen los requisitos y trabaja para agilizar los procesos, incluso mediante la creación de un “canal verde”.

El Gobierno chino denunció que las afirmaciones estadounidenses distorsionan la realidad y generan “pánico innecesario” sobre las cadenas de suministro globales. Las declaraciones del Tesoro de EE. UU., que calificaron a Beijing de “socio poco confiable”, se suman a una escalada de tensiones comerciales marcada por la expansión mutua de controles y la amenaza de Trump de imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas.

India evalúa reducir compras de petróleo ruso tras presiones de Trump

Varias refinerías indias planean disminuir sus importaciones de crudo ruso desde diciembre, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el primer ministro Narendra Modi se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para presionar a Moscú a negociar el fin de la guerra en Ucrania. Aunque el gobierno indio negó haber sostenido una conversación reciente con Trump, funcionarios admitieron que reducir las compras podría ayudar a destrabar acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Rusia, que abastece el 36% del crudo que importa la India, restó importancia a las presiones de Washington y reafirmó su confianza en la continuidad de la alianza energética con Nueva Delhi. El viceprimer ministro Alexander Novak sostuvo que “nuestro recurso energético tiene demanda y es ventajoso”, mientras el Kremlin advirtió que las acciones de Trump violan los principios del libre comercio.