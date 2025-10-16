HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia reunión con Vladimir Putin para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

En una publicación en Truth Social, Trump confirmó que se reunirá con Putin y aseguró que este viernes también tendrá un encuentro en el Despacho Oval con el presidente Zelenski para llegar a un acuerdo.

Trump anunció que se reunirá con Putin en Hungría.
Trump anunció que se reunirá con Putin en Hungría. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá con Vladimir Putin en Budapest, Hungría, para dialogar con el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la que calificó de "ignominiosa". En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que Putin lo felicitó por haber puesto fin a la guerra en Oriente Medio.

La reunión, anunciada previamente por Trump a través de la misma red, sirvió para confirmar que Marco Rubio —en calidad de asesor de Estados Unidos— se reunirá la próxima semana con sus pares para tratar las alianzas económicas con Rusia una vez finalizada la guerra en Ucrania.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Publicación de Donald Trump en Truth Social.

Publicación de Donald Trump en Truth Social.

lr.pe

"Un gran paso adelante", afirmó Trump tras su llamada con Putin

Tras la llamada que sostuvo con Vladimir Putin, Donald Trump aseguró que la conversación representó "un gran paso adelante" en su intención de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los intentos del expresidente datan de meses atrás, cuando se reunió con Putin en agosto de este año en Alaska, aunque sin resultados concretos.

El presidente de Estados Unidos también aseguró que mañana se reunirá en el Despacho Oval de la Casa Blanca con Volodímir Zelenski, su homólogo ucraniano, para abordar lo acordado hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, con miras a alcanzar una solución al conflicto, entre otros temas.

lr.pe

Trump modifica su posición sobre los ataques ucranianos a objetivos energéticos en Rusia

Según CNN, con base en fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos ha incrementado el intercambio de inteligencia con Ucrania para facilitar información sobre objetivos energéticos en Rusia. Este cambio estratégico busca allanar el camino hacia una reanudación de las negociaciones en Moscú y avanzar hacia el fin de la guerra.

El propio medio señala que se desconoce cuántos objetivos energéticos en Rusia siguen intactos, aunque los datos obtenidos podrían demostrar si la estrategia se ejecuta de forma deliberada. Por parte de Ucrania, Volodímir Zelenski indicó que necesitará apoyo adicional de Estados Unidos para cumplir su objetivo y ha solicitado armamento estadounidense para completarlo.

