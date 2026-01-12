HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Mundo

Protestas en Irán dejan 648 muertos confirmados y más de 6.000 posibles víctimas sin registrar

La ONG Iran Human Rights denunció que el gobierno de Irán mantiene el corte de internet desde hace 4 días, lo que hace “extremadamente difícil” verificar los informes sobre las víctimas.

Irán atraviesa una de sus peores crisis.
Irán atraviesa una de sus peores crisis. | Composición LR

Desde el 28 de diciembre del año pasado, Irán enfrenta una nueva ola de protestas sociales que ha dejado al menos 648 muertos confirmados, según la organización Iran Human Rights (IHR). Las movilizaciones se iniciaron en el Gran Bazar de Teherán, en rechazo a la crisis económica, y luego se extendieron a diversas regiones del país. Aunque el gobierno solo reconoce esa cifra, organizaciones de derechos humanos advierten que el número real de víctimas podría superar los 6.000 fallecidos sin registro oficial.

La respuesta del Estado ha sido una represión sistemática por parte de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con denuncias de diversas ONG. IHR y Human Rights Activists reportan desapariciones forzadas, detenciones masivas y el uso letal de la fuerza contra civiles. A ello se suma el cierre informativo impuesto por el régimen, con cortes de internet y censura a los medios, lo que dificulta la verificación independiente de las cifras y ha encendido las alarmas de la comunidad internacional.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

En ese contexto, “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica”, declaró Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), al comunicar el nuevo balance de muertes verificado por la ONG.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

El poder iraní se muestra en las calles

En paralelo a la represión, altos funcionarios del gobierno iraní —entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi— participaron ese jueves en manifestaciones a favor del régimen en Teherán, según medios oficiales. Las concentraciones se realizaron mientras el país entraba en su tercera semana de protestas antigubernamentales a nivel nacional.

Durante la movilización, Araghchi afirmó que “el pueblo iraní debe mantenerse fuerte y presente. Su presencia nos anima”, mientras marchaba entre miles de simpatizantes del régimen, de acuerdo con imágenes difundidas por la emisora estatal IRIB. En otros videos, Pezeshkian aparece rodeado de seguidores y saludando a los participantes. En sus intervenciones, las autoridades calificaron las protestas en su contra como “disturbios con respaldo extranjero”.

PUEDES VER: El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

lr.pe

Trump pone sobre la mesa la opción militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su gobierno evalúa una posible acción militar contra Irán tras los reportes de una intensificación de la represión durante las protestas contra el régimen de la República Islámica. “Está comenzando, eso parece”, señaló al ser consultado por periodistas a bordo del avión presidencial sobre si Teherán había cruzado una línea roja con la muerte de manifestantes antigubernamentales.

“Lo estamos analizando muy seriamente. El ejército está evaluándolo, y estamos considerando opciones muy fuertes. Tomaremos una determinación”, añadió el mandatario, al precisar que su administración recibe información constante sobre la evolución de las movilizaciones. No obstante, horas después aseguró que las autoridades iraníes lo habían contactado para abrir un canal de diálogo. “Irán llamó. Quieren negociar. Se está preparando una reunión”, dijo, aunque advirtió que Washington podría “tener que actuar antes de una reunión”.

Un día antes, Trump ya había manifestado que su gobierno está dispuesto a “ayudar” a “la libertad” de Irán, en referencia a las crecientes protestas ciudadanas motivadas por la crisis económica y la represión estatal. Sus declaraciones elevan la tensión internacional en un escenario marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos y llamados globales a proteger el derecho a la protesta pacífica.

Notas relacionadas
María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres: "Nuestra hora se acerca"

María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres: "Nuestra hora se acerca"

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen a Irán para realizar maniobras conjuntas en Omán

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen a Irán para realizar maniobras conjuntas en Omán

LEER MÁS
Irán realiza nuevas protestas contra la República Islámica en el mayor movimiento de su historia reciente

Irán realiza nuevas protestas contra la República Islámica en el mayor movimiento de su historia reciente

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Mundo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025