Desde el 28 de diciembre del año pasado, Irán enfrenta una nueva ola de protestas sociales que ha dejado al menos 648 muertos confirmados, según la organización Iran Human Rights (IHR). Las movilizaciones se iniciaron en el Gran Bazar de Teherán, en rechazo a la crisis económica, y luego se extendieron a diversas regiones del país. Aunque el gobierno solo reconoce esa cifra, organizaciones de derechos humanos advierten que el número real de víctimas podría superar los 6.000 fallecidos sin registro oficial.

La respuesta del Estado ha sido una represión sistemática por parte de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con denuncias de diversas ONG. IHR y Human Rights Activists reportan desapariciones forzadas, detenciones masivas y el uso letal de la fuerza contra civiles. A ello se suma el cierre informativo impuesto por el régimen, con cortes de internet y censura a los medios, lo que dificulta la verificación independiente de las cifras y ha encendido las alarmas de la comunidad internacional.

En ese contexto, “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica”, declaró Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), al comunicar el nuevo balance de muertes verificado por la ONG.

El poder iraní se muestra en las calles

En paralelo a la represión, altos funcionarios del gobierno iraní —entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi— participaron ese jueves en manifestaciones a favor del régimen en Teherán, según medios oficiales. Las concentraciones se realizaron mientras el país entraba en su tercera semana de protestas antigubernamentales a nivel nacional.

Durante la movilización, Araghchi afirmó que “el pueblo iraní debe mantenerse fuerte y presente. Su presencia nos anima”, mientras marchaba entre miles de simpatizantes del régimen, de acuerdo con imágenes difundidas por la emisora estatal IRIB. En otros videos, Pezeshkian aparece rodeado de seguidores y saludando a los participantes. En sus intervenciones, las autoridades calificaron las protestas en su contra como “disturbios con respaldo extranjero”.

Trump pone sobre la mesa la opción militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su gobierno evalúa una posible acción militar contra Irán tras los reportes de una intensificación de la represión durante las protestas contra el régimen de la República Islámica. “Está comenzando, eso parece”, señaló al ser consultado por periodistas a bordo del avión presidencial sobre si Teherán había cruzado una línea roja con la muerte de manifestantes antigubernamentales.

“Lo estamos analizando muy seriamente. El ejército está evaluándolo, y estamos considerando opciones muy fuertes. Tomaremos una determinación”, añadió el mandatario, al precisar que su administración recibe información constante sobre la evolución de las movilizaciones. No obstante, horas después aseguró que las autoridades iraníes lo habían contactado para abrir un canal de diálogo. “Irán llamó. Quieren negociar. Se está preparando una reunión”, dijo, aunque advirtió que Washington podría “tener que actuar antes de una reunión”.

Un día antes, Trump ya había manifestado que su gobierno está dispuesto a “ayudar” a “la libertad” de Irán, en referencia a las crecientes protestas ciudadanas motivadas por la crisis económica y la represión estatal. Sus declaraciones elevan la tensión internacional en un escenario marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos y llamados globales a proteger el derecho a la protesta pacífica.