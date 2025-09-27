No es la primera vez que hay muertos en un mitin del actor Vijay en India. | Composición LR

No es la primera vez que hay muertos en un mitin del actor Vijay en India. | Composición LR

Al menos 36 personas murieron y más de 50 resultaron heridas, este sábado 27 de septiembre, durante una estampida en un mitin del actor y político tamil Vijay, en Karur, estado de Tamil Nadu, India. Entre las víctimas se cuentan ocho niños y 16 mujeres, según confirmaron las autoridades estatales.

El primer ministro Narendra Modi calificó el hecho como "profundamente triste" y envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Por su parte, el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, dispuso asistencia médica inmediata, compensaciones económicas y una investigación oficial para esclarecer lo sucedido.

PUEDES VER: Al menos 8 muertos y 20 heridos deja camión que embistió a multitud en la India durante procesión al dios Ganesh

Así ocurrió la estampida que dejó más de 30 muertos en el mitin de Vijay

La estampida se produjo cuando Vijay pronunciaba un discurso como parte de su mitin de campaña de su partido Tamilaga Vettri Kazhagam. De acuerdo con testigos, según Reuters, la multitud comenzó a presionar las barricadas para acercarse al escenario, lo que provocó su colapso y el inicio del caos.

Videos difundidos por medios locales mostraron al actor intentando asistir a sus seguidores: arrojó botellas de agua a quienes se desmayaban y pidió apoyo a la policía para contener a la multitud. Sin embargo, el desorden ya había causado la avalancha que derivó en decenas de muertos y heridos.

PUEDES VER: Noruega y Dinamarca investigan avistamiento de drones no identificados sobre sus instalaciones militares clave

¿Cuáles fueron los fallos de seguridad en el mitin en India?

Las autoridades indias reconocieron que se esperaba una asistencia de unas 30.000 personas, pero el público superó los 60.000, lo que desbordó por completo las medidas de control. Pese a las restricciones policiales, la magnitud de las concentraciones de Vijay sobrepasó en varias ocasiones la capacidad de las localidades. Incluso en 2024, tras la fundación de su partido, seis personas murieron en un evento similar.

Las estampidas en actos multitudinarios son recurrentes en India y están vinculadas a fallas de seguridad. En enero de 2025, 30 personas fallecieron durante la feria religiosa Kumbh Mela, y en julio de 2024, otras 121 murieron en Uttar Pradesh durante una congregación hinduista.