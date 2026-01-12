Diosdado Cabello confirma avances para la apertura de las embajadas entre Venezuela y EE. UU.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó avances en las gestiones para la apertura de las embajadas de Venezuela y Estados Unidos, cerradas desde 2019, como parte del proceso para restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales. Las declaraciones fueron emitidas el lunes 12 de enero durante una rueda de prensa en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante su intervención, Cabello afirmó: "Yo aprovecho para aclararlo. Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y de Estados Unidos en Venezuela", en referencia a las gestiones diplomáticas en curso entre ambos países.

Cabello ratifica respaldo del PSUV a la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reiteró el apoyo de la organización política a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el ejercicio de sus funciones tras la captura del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Cabello aseguró que Rodríguez cuenta con "todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga que asumir", durante una rueda de prensa del partido político.

En ese mismo pronunciamiento, Cabello se refirió al impacto de los hechos recientes que dejaron víctimas civiles y ratificó el acompañamiento político del PSUV a la conducción institucional del país, en un contexto de alta tensión política.

EE. UU. mantiene recompensa por Diosdado Cabello

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. La oferta fue anunciada en 2020 por el Departamento de Estado, en el marco de investigaciones judiciales abiertas en ese país por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

La recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos de Washington y sigue activa, según registros oficiales estadounidenses. Cabello ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones y ha calificado las acciones del gobierno estadounidense como una ofensiva política contra el liderazgo venezolano, mientras que las autoridades de EE. UU. sostienen que la medida busca incentivar la cooperación para avanzar en los procesos judiciales abiertos en su contra.