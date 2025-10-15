HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego tras varios días de enfrentamientos

La escalada de tensión se ha intensificado en los últimos días, debido a que Pakistán acusa a Afganistán de promover movimientos paramilitares en su territorio.

Enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán han dejado varios civiles muertos y heridos.
Enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán han dejado varios civiles muertos y heridos. | Foto: AFP

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego de 48 horas, después de que decenas de soldados y civiles de ambas partes murieran en los enfrentamientos armados más graves de los últimos años en su frontera

Ambos países se han estado enfrentando desde la semana pasada con actos de violencia registrados en Kabul y en la frontera con Pakistán, país que acusa a los talibanes de promover a un movimiento paramilitar.

PUEDES VER: Afganistán lanza ataques aéreos contra Pakistán tras varios días de tensiones por zona fronteriza

lr.pe

Ambas partes acordaron un alto el fuego

"El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto el fuego temporal durante las próximas 48 horas", declaró la cancillería de Pakistán.

El gobierno talibán, por su parte, ordenó a su ejército respetar el cese el fuego. "El Emirato Islámico también ordena a todas sus fuerzas que respeten este alto el fuego", señaló Zabihullah Mujahid, portavoz de Afganistán.

Antes de su instauración, Kabul e Islamabad se acusaron mutuamente de haber lanzado nuevos ataques contra la frontera. Pero Pakistán también llevó a cabo "ataques de precisión" en Afganistán, según fuentes pakistaníes.

PUEDES VER: Dos fuertes explosiones sacuden el centro de Kabul, en Afganistán: objetivo habría sido líder talibán

lr.pe

Pakistán acusa a Afganistán de promover a un movimiento paramilitar

Dos explosiones se escucharon por la noche en el centro de la capital afgana, que posteriormente fue acordonada por las fuerzas de seguridad talibanas y adonde llegaron ambulancias, constataron periodistas de AFP.

La ONG italiana Emergency, que gestiona un hospital allí, informó haber atendido a 35 heridos y reportó al menos cinco muertos, mientras que las autoridades talibanas no dieron ningún balance por el momento.

La violencia entre los dos vecinos se intensificó la semana pasada tras unas explosiones en Afganistán, dos de ellas en la capital Kabul, que fueron atribuidas a Pakistán.

El gobierno talibán afgano lanzó una ofensiva de represalia en partes de su frontera sur, lo que llevó a Pakistán a responder de igual forma.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a milicias encabezadas por el movimiento paramilitar pakistaní Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), algo que Kabul rechaza.

En el último brote de violencia, el ejército pakistaní acusó a los talibanes afganos de atacar dos importantes puestos fronterizos en el suroeste y noroeste.

