HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

Volker Turk, de la ONU, espera que "todas las partes y los Estados influyentes actúen de buena fe y detengan" la masacre en Gaza.

Alto Comisionado de la ONU espera que las negociaciones entre Israel y Hamás ya terminen con la masacre en Gaza.
Alto Comisionado de la ONU espera que las negociaciones entre Israel y Hamás ya terminen con la masacre en Gaza. | Composición LR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una "oportunidad vital" para poner fin a la guerra en Gaza "de una vez por todas". El pronunciamiento fue luego de que Hamás aceptara negociar y liberar a los rehenes "vivos o muertos".

La propuesta llega tras semanas de ataques israelíes que dejaron cientos de víctimas en la Franja de Gaza y luego de los dos ultimátums que Trump dirigió al grupo islamista. La iniciativa plantea un proceso en fases que incluye la liberación de los rehenes, el intercambio de prisioneros y un alto el fuego supervisado por observadores internacionales.

PUEDES VER: Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

lr.pe

Alto Comisionado de la ONU exhorta a ambas partes a actuar de buena fe

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, sostuvo que la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, es clave para acabar con la miseria en Gaza. Además, enfatizó que el éxito del plan depende de la voluntad política de los actores principales y del compromiso con los derechos humanos en la zona.

"Esta es una oportunidad vital para que todas las partes y los Estados influyentes actúen de buena fe y detengan, de una vez por todas, la masacre y el sufrimiento en Gaza, inunden la Franja con ayuda humanitaria y garanticen la liberación de los rehenes y de los numerosos palestinos detenidos", declaró su oficina.

PUEDES VER: Hamás responde a Trump: acepta entregar a los rehenes israelíes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

lr.pe

¿Qué se sabe de las negociaciones entre Israel y Hamás tras aceptar plan de Trump?

Tras la respuesta positiva de Hamás, el Gobierno israelí anunció que se prepara para la "implementación inmediata" de la primera fase del plan, centrada en la liberación de los rehenes. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya recibieron la orden de iniciar los preparativos.

Mientras tanto, Hamás expresó su disposición a negociar los detalles del acuerdo, y señaló que "aprecia los esfuerzos internacionales y del presidente Trump para poner fin a la guerra". El grupo indicó que su aprobación incluye el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria, lo que marca el inicio de un proceso que podría representar el primer alto al fuego duradero desde el inicio del conflicto.

Notas relacionadas
Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

LEER MÁS
Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

LEER MÁS
Irán sí advirtió posibilidad de que guerra con Israel se reanude, pero no amenazó con destruir Tel Aviv

Irán sí advirtió posibilidad de que guerra con Israel se reanude, pero no amenazó con destruir Tel Aviv

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
Elon Musk impulsa boicot contra Netflix por sus políticas de diversidad y pide cancelar suscripciones

Elon Musk impulsa boicot contra Netflix por sus políticas de diversidad y pide cancelar suscripciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025