Alto Comisionado de la ONU espera que las negociaciones entre Israel y Hamás ya terminen con la masacre en Gaza. | Composición LR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una "oportunidad vital" para poner fin a la guerra en Gaza "de una vez por todas". El pronunciamiento fue luego de que Hamás aceptara negociar y liberar a los rehenes "vivos o muertos".

La propuesta llega tras semanas de ataques israelíes que dejaron cientos de víctimas en la Franja de Gaza y luego de los dos ultimátums que Trump dirigió al grupo islamista. La iniciativa plantea un proceso en fases que incluye la liberación de los rehenes, el intercambio de prisioneros y un alto el fuego supervisado por observadores internacionales.

Alto Comisionado de la ONU exhorta a ambas partes a actuar de buena fe

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, sostuvo que la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, es clave para acabar con la miseria en Gaza. Además, enfatizó que el éxito del plan depende de la voluntad política de los actores principales y del compromiso con los derechos humanos en la zona.

"Esta es una oportunidad vital para que todas las partes y los Estados influyentes actúen de buena fe y detengan, de una vez por todas, la masacre y el sufrimiento en Gaza, inunden la Franja con ayuda humanitaria y garanticen la liberación de los rehenes y de los numerosos palestinos detenidos", declaró su oficina.

¿Qué se sabe de las negociaciones entre Israel y Hamás tras aceptar plan de Trump?

Tras la respuesta positiva de Hamás, el Gobierno israelí anunció que se prepara para la "implementación inmediata" de la primera fase del plan, centrada en la liberación de los rehenes. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya recibieron la orden de iniciar los preparativos.

Mientras tanto, Hamás expresó su disposición a negociar los detalles del acuerdo, y señaló que "aprecia los esfuerzos internacionales y del presidente Trump para poner fin a la guerra". El grupo indicó que su aprobación incluye el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria, lo que marca el inicio de un proceso que podría representar el primer alto al fuego duradero desde el inicio del conflicto.