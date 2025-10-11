HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Afganistán lanza ataques aéreos contra Pakistán tras varios días de tensiones por zona fronteriza

Las fuerzas talibanes afganas habrían realizado los ataques como respuesta a los bombardeos por parte de Pakistán, utilizando artillería ligera y pesada.

Afganistán lanzó ataques aéreos contra Pakistán en la zona fronteriza.
Afganistán lanzó ataques aéreos contra Pakistán en la zona fronteriza. | EFE

En horas de la noche de este sábado, Afganistán realizó ataques aéreos contra posiciones en la frontera compartida con Pakistán. Según informaron las fuerzas de seguridad paquistaníes, se trató de agresiones “no provocadas” que se producen luego de varios días de creciente tensión entre ambos países.

Por su parte, un portavoz del régimen talibán en Afganistán declaró a la agencia EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”. Desde Kabul, acusan a Islamabad de haber llevado a cabo bombardeos aéreos dentro de su territorio.

Ataque de Afganistán a Pakistán se habría producido por venganza

"En represalia por los ataques aéreos de las fuerzas paquistaníes", las fuerzas fronterizas talibanes en el este "se enfrentaron duramente contra los puestos de Pakistán en varias zonas fronterizas", señaló el ejército afgano en un comunicado citado por AFP.

"Esta tarde, las fuerzas talibanes empezaron a utilizar armas. Disparamos primero, artillería ligera y luego pesada en cuatro puntos a lo largo de la frontera", declaró un alto funcionario de la privincia pakistaní de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Pakistán respondió con un intenso fuego, derribando tres cuadricópteros de origen afgano que se sospechaba transportaban explosivos. Aunque los enfrentamientos continúan, hasta el momento no se han registrado víctimas.

Dos fuertes explosiones se registraron en Afganistán

La noche de este jueves 9 de octubre, dos fuertes explosiones sacudieron el centro de Kabul, capital de Afganistán, según reportes de la agencia AFP. La primera se registró a las 9:50 p.m., hora local, y su sonido se extendió por toda la capital afgana. Apenas unos segundos después, ocurrió una segunda explosión.

El portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, comentó a través de su cuenta X que el incidente está siendo investigado, aunque no se reportaron víctimas mortales y todo parece estar bajo control. En las redes sociales, varios usuarios afirmaron haber oído las explosiones y algunos incluso aseguraron haber visto "drones" en el cielo.

Pakistán no confirmó su implicación directa en los ataques, pero ha instado a Kabul a "dejar de albergar a los talibanes pakistaníes (TTP) en su territorio". El TTP, entrenado en Afganistán y que sostiene una ideología similar a la de los talibanes afganos, es señalado por Islamabad como responsable de la muerte de cientos de sus soldados desde 2021.

Los ataques de los talibanes en el noroeste de Pakistán

El último viernes, un ataque en el noroeste de Pakistán, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán, dejó 23 muertos, entre ellos varios civiles. Este ataque ha sido uno de los más mortales de los últimos meses.

En este tiempo, los militantes TTP, el grupo talibán pakistaní, han aumentado su violencia contra las fuerzas de seguridad en las zonas montañosas cercanas a Afganistán, que desde el verano de 2021 está bajo el control de los talibanes afganos.

El objetivo del ataque fue un centro de entrenamiento de las fuerzas de seguridad, donde un vehículo cargado de explosivos fue detonado antes de que los atacantes abrieran fuego. Fuentes de seguridad informaron que siete policías, once paramilitares y cinco civiles fueron asesinados.

