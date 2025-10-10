María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz, noticia que no recibió bien la Casa Blanca por Trump. | Composición LR

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida por luchar contra el régimen de Nicolás Maduro. La decisión generó polémica, especialmente en Estados Unidos, donde varios esperaban que el presidente Donald Trump recibiera el galardón por su mediación en varios acuerdos de paz, entre ellos el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás.

Washington y seguidores del movimiento MAGA acusaron al comité de actuar con motivaciones políticas. Por su parte, Machado le envió un mensaje a Trump tras ganar el premio Nobel de la Paz: "Hoy más que nunca contamos con el presidente de los EE.UU." y remarcó que "el pueblo de EE.UU., los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo" son principales aliados "para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!".

Trump no gana el Premio Nobel y La Casa Blanca reacciona

La Casa Blanca reaccionó con descontento. Su portavoz, Steven Cheung, afirmó en X que el comité "demostró que prioriza la política sobre la paz" y defendió a Trump como un líder con "corazón humanitario" que "seguirá firmando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas". Desde el entorno presidencial insistieron en que los méritos diplomáticos del mandatario superaban los criterios del Nobel.

En redes sociales, el movimiento MAGA (Make America Great Again) también se sumó. A través de su cuenta en X, calificó el fallo como una "broma" y escribió un fuerte mensaje: "Cualquiera con un poco de cerebro sabe que Donald Trump debería haber ganado. El Premio Nobel de la Paz es una broma".

El fuerte mensaje del movimiento MAGA luego de que Trump no gane el Premio Nobel de la Paz.



Trump antes de anunciarse a la ganadora del Nobel de la Paz

Horas antes del anuncio, Donald Trump se refirió a su posible nominación con tono desafiante pero confiado. "He detenido ocho guerras, así que eso nunca había sucedido antes", dijo el jueves durante una conferencia en Washington. "Harán lo que tengan que hacer, está bien. Yo no lo hice por eso, lo hice porque salvé muchas vidas", agregó.

El presidente evitó referirse directamente al Nobel, pero sus declaraciones fueron interpretadas como una forma de anticipar su expectativa. Medios estadounidenses señalaron que el mandatario estaba al tanto de las especulaciones y que su entorno consideraba "casi seguro" que recibiría el galardón por su papel en el acuerdo entre Israel y Hamás, anunciado apenas un día antes.

¿Qué dijo María Corina Machado y el Comité al anunciarla ganadora?

Al conocer la noticia, María Corina Machado se mostró visiblemente emocionada. “¡Estoy en shock!”, exclamó durante una llamada con Edmundo González Urrutia, su sucesor en la contienda presidencial venezolana, quien respondió: "Estamos en shock de alegría". La líder opositora, de 58 años, fue descrita como un "símbolo de coraje civil" y un "faro de esperanza para América Latina".

El Comité Noruego del Nobel destacó que Machado "ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz". Según su comunicado, el premio reconoce su compromiso con la resistencia pacífica frente al autoritarismo y su capacidad para unificar a una oposición fragmentada en torno a la demanda de elecciones libres.

¿Quién elige a los ganadores del Premio Nobel?

El Premio Nobel de la Paz se otorga cada año en Oslo, Noruega, y sigue un proceso confidencial y altamente selectivo. Solo pueden nominar candidatos personas que ocupen cargos específicos: jefes de Estado, legisladores nacionales, jueces internacionales, profesores universitarios en áreas relevantes y antiguos ganadores del Nobel. No se aceptan autonominaciones.

Para el premio de 2025, hubo 338 candidatos, entre personas y organizaciones. El comité elabora una lista corta de 20 a 30 nombres, que son evaluados por asesores académicos. La votación final se realiza a inicios de octubre, y las deliberaciones se mantienen secretas durante 50 años, de acuerdo con los estatutos de la Fundación Nobel.

¿Qué presidente de EE.UU. ha ganado el Premio Nobel?

El único presidente de EE.UU. en funciones que ha ganado el Nobel de la Paz fue Barack Obama, en 2009, por sus esfuerzos por fortalecer la diplomacia internacional y promover un mundo libre de armas nucleares. La decisión fue considerada en su momento "prematura", ya que se basó más en su visión que en sus resultados concretos.

En cuanto a Trump, los mercados de predicciones como Polymarket le daban solo un 3% de probabilidad de ganar el Nobel 2025, frente al 68% de Machado. Sin embargo, analistas no descartan que pueda ser nominado nuevamente en 2026 si logra mantener los acuerdos de paz en Gaza y avanzar en la mediación de otros conflictos internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ganadores del Premio Nobel de la Paz (2010–2025)

Desde 2010, el Premio Nobel de la Paz ha reconocido a líderes, organizaciones y activistas por su contribución a los derechos humanos, la libertad de expresión y la paz mundial.