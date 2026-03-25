Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

Atencio se pronunció sobre sus propuestas contra la corrupción durante el debate presidencial. | Foto: difusión

Atencio se pronunció sobre sus propuestas contra la corrupción durante el debate presidencial. | Foto: difusión

Durante el debate presidencial 2026, Ronald Atencio, conocido por su defensa de figuras del entorno de Perú Libre y el expresidente Pedro Castillo, criticó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Atencio vinculó directamente el apellido de la excandidata presidencial con las prácticas ilícitas en el Estado.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

"Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos", mencionó al cierre de la ronda del debate.