Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"
Ronald Atencio criticó a Keiko Fujimori en el debate presidencial 2026, relacionando su apellido con la corrupción en el Estado.
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Durante el debate presidencial 2026, Ronald Atencio, conocido por su defensa de figuras del entorno de Perú Libre y el expresidente Pedro Castillo, criticó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Atencio vinculó directamente el apellido de la excandidata presidencial con las prácticas ilícitas en el Estado.
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"Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos", mencionó al cierre de la ronda del debate.