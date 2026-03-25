HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     
EN VIVO

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Política

Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

Ronald Atencio criticó a Keiko Fujimori en el debate presidencial 2026, relacionando su apellido con la corrupción en el Estado.

Atencio se pronunció sobre sus propuestas contra la corrupción durante el debate presidencial.
Atencio se pronunció sobre sus propuestas contra la corrupción durante el debate presidencial. | Foto: difusión

Durante el debate presidencial 2026, Ronald Atencio, conocido por su defensa de figuras del entorno de Perú Libre y el expresidente Pedro Castillo, criticó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Únete a nuestro canal de política y economía

Atencio vinculó directamente el apellido de la excandidata presidencial con las prácticas ilícitas en el Estado.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

"Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos", mencionó al cierre de la ronda del debate.

Notas relacionadas
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Mesía Guevara, Mario Vizcarra y otros 7 candidatos lanzan sus propuestas

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Mesía Guevara, Mario Vizcarra y otros 7 candidatos lanzan sus propuestas

LEER MÁS
Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

LEER MÁS
Mesías Guevara a Keiko Fujimori: "La señora K ahora es la señora de la mentira"

Mesías Guevara a Keiko Fujimori: "La señora K ahora es la señora de la mentira"

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

LEER MÁS
Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

LEER MÁS
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros candidatos cara a cara, sigue minuto a minuto la cofrontación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros candidatos cara a cara, sigue minuto a minuto la cofrontación

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre Dina Boluarte: "Pretenden vincularme con ella, yo que le dije despida a sus ministros"

Jorge Nieto sobre Dina Boluarte: "Pretenden vincularme con ella, yo que le dije despida a sus ministros"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Antenor Orrego, el amigo de Vallejo que perdió su sombra, por Eduardo González Viaña

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

Política

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros candidatos cara a cara, sigue minuto a minuto la cofrontación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025