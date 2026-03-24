Roberto Sánchez aprovechó su intervención al cierre del debate para recordarle a la candidata Fiorella Molinelli que, cuando se registraron miles de muertes durante la pandemia de la COVID-19, ella se desempeñaba como presidenta de EsSalud. Fue en ese momento que el candidato de Juntos por el Perú le dijo: ¿cómo puede dormir?

"Con los 200 mil muertos de la pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud como puede dormir todos los días (…) Si ese sistema ha sido de proteger la vida de los peruanos, eso se llama corrupción", dijo Sánchez.

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Antes de la intervención de Sánchez, Fiorella Molinelli le increpó al candidato su respaldo al expresidente Pedro Castillo y le recordó que, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte asumió la Presidencia.

"Señor (Roberto Sánchez), Pedro Castillo nos dio un golpe de Estado fallido y nos dejó a la señora Boluarte que tendrá que rendir cuentas por sus rolex, cirugías", apuntó Molinelli.

El descargo de Molinelli inició cuando mencionó al prófugo Vladimir Cerrón y mostró su fotografía. Aseguró que ella lo destituyó durante su gestión en EsSalud.

“Lo destituí cuando estaba en EsSalud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A la mafia y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción”, exhortó.

Vladimir Cerrón responde a Molinelli

El prófugo Vladimir Cerrón se pronunció a través de su cuenta de X tras el pronunciamiento de Molinelli en el debate. Según dijo, cuando fue destituido la resolución quedó sin efecto.

“Fiorella Molinelli, me destituye de EsSalud cuando estaba de licencia como gobernador regional. Una arbitrariedad que quedó sin efecto con esta otra resolución. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado”, resaltó Cerrón.

