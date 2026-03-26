Petroperú cambia de mando: Roger Arévalo asume la presidencia del directorio

Petroperú designó a Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente de su directorio, tras la renuncia de dos de sus integrantes, según reportó esta noche la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con el hecho de importancia enviado este miércoles 25 de marzo, la petrolera estatal formalizó la salida de Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos, quien se desempeñaba como titular del directorio, así como la renuncia de Miguel Alberto Flores Bahamonde en el cargo de director.

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El nombramiento de Arévalo Ramírez se hará efectivo a partir de este jueves 26 de marzo. También se incorporó al directorio Richard Abel Almerco Soto.

Con estos cambios, el directorio de Petroperú queda liderado por Arévalo Ramírez, quien ya había presidido la estatal hace 20 años, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Junto a él, otros miembros continúan en funciones, incluidos los representantes de los trabajadores.

Arévalo apuesta por un Petroperú fuerte y con rol regulador en los precios

Recordemos que el Gobierno de José María Balcázar anunció que viene evaluando la derogación del decreto de urgencia 010-2025, publicado en las postrimerías del 2025 a cargo del régimen de José Jerí, que busca la privatización de la empresa estatal. Con la salida de la exministra Denisse Miralles en el premierato se terminó por restarle fuerza a dicha disposición.

La designación de Arévalo Ramírez se produce en medio de una golpeada situación financiera de Petroperú, para lo cual el Poder Ejecutivo ha dado señales de fortalecerla.

En el pasado, Arévalo ha defendido que la petrolera se mantenga en manos del Estado, al considerar que cumple un rol estratégico para asegurar el control del mercado energético y evitar una excesiva concentración en el sector privado.

Además, ha sostenido que Petroperú debe tener un papel en la regulación de los precios de los combustibles, comparándolo con la función que cumple el Banco Central de Reserva (BCR) en la economía.

“Se requiere que Petroperú tenga un rol importante en la seguridad energética. Hay que dotarlos de todas las posibilidades para que regule al mercado y sea en beneficio de los peruanos”, manifestó en julio del 2025.