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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 25 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 25 de marzo.
Lee el horóscopo de hoy, 25 de marzo. | Foto: La República

Este miércoles 25 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 25 de marzo?

Aries: Es posible que dejes una labor inconsistente para iniciar proyectos nuevos y que te posibiliten mayor independencia. Será positivo. En el amor, sé constante y no te permitas caer en rutinas.

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Tauro: Una amistad te brindará ese préstamo de dinero que necesitas. Encontrarás solución a varios de tus problemas. En el amor, no permitas que los celos te hagan desconfiar tanto de tu pareja.

Géminis: Ese dinero que recibirás guárdalo y no le comentes a nadie sobre su existencia. Habrá quienes deseen aprovecharse de ti. En el amor, esa persona insiste nuevamente. No la ignores, escúchala.

Cáncer: Gracias a tu constancia lograrás culminar una labor que ha sido agotadora, habrá satisfacción y reconocimiento. En el amor, esa persona evade aclaraciones. No insistas y toma distancia.

Leo: Has conseguido las metas que te habías propuesto. Esto te permitirá confiar más en tu capacidad y perseguir objetivos mayores. En el amor, esa persona es indiferente. No debes de insistir.

Virgo: Necesitas llegar a un acuerdo económico con una persona que no ve las cosas como las contemplas tú. Es posible que su terquedad dificulte cualquier negociación. Espera otro momento.

Libra: Alguien que confía en ti te hará una propuesta que conviene aceptar. Será un día lleno de actividad y mucha gestión. En el amor, no desconfíes de las intenciones de esa persona. Son sinceras.

Escorpio: Algunas personas que no toman a bien tu crecimiento intentarán frenarte o interrumpir tus gestiones. Ignóralas y sigue avanzando. En el amor, aléjate de triángulos y tentaciones.

Sagitario: Habías pensado que las oportunidades para ti estaban perdidas, pero llegará una oferta inesperada que cambiará por completo el rumbo de tu destino. Los astros estarán a tu favor.

Capricornio: Tu imaginación te hace pensar que estás en un problema más complicado del que realmente te encuentras. No le hagas caso a tus pensamientos y espera, todo empezará a resolverse.

Acuario: Recibirás el fruto de todo tu esfuerzo. Llega un dinero y ofertas de trabajo que te permitirán mayor crecimiento. En el amor, luego de tantos conflictos surge la reconciliación con tu pareja.

Piscis: No ignores ese problema familiar que se hace cada vez más incómodo e innegable. Si intervienes evitarás que las molestias sean mayores. Es tiempo de unirte con los tuyos y perdonar.

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