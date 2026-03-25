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Paulo Autuori no va más en Sporting Cristal: club anuncia la salida del brasileño tras malos resultados en Liga 1

Luego de perder frente a Los Chankas y complicarse en la pelea por el Torneo Apertura, el conjunto rimense anunció el fin del segundo ciclo del experimentado estratega.

Paulo Autori logró que Sporting Cristal clasifique a fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal
Paulo Autori logró que Sporting Cristal clasifique a fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal

El ciclo de Paulo Autuori al mando de Sporting Cristal llegó a su fin. Luego de perder contra Los Chankas y quedar lejos de los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1, el conjunto celeste anunció la salida del experimentado entrenador brasileño.

A pesar de obtener la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores, el irregular arranque en el Torneo Apertura fue determinante para dar por concluído la segunda etapa del técnico de 69 años.

Paulo Autuori se va de Sporting Cristal

“El club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril del 2025 hasta marzo del 2026, en lo que significó su retorno a casa”, se lee en el comunicado que subieron a sus redes sociales.

Comunicado de Sporting Cristal sobre Paulo Autuori. Foto: Sporting Cristal.

Comunicado de Sporting Cristal sobre Paulo Autuori. Foto: Sporting Cristal.

Los cerveceros tendrá algunos días para planificar lo que será su debut en la Copa Libertadores y lo que resta del Torneo Apertura. Se espera que los próximos días se anuncie al nuevo comando técnico.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la Liga 1?

Los rimenses solo cosecharon 11 puntos y se ubican en la sexta casilla del Torneo Apertura de la Liga 1.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima86820
2.Los Chankas86720
3.Cienciano85916
4.Universitario84415
5.UTC84214
6.Sporting Cristal83411
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos83011
9.Alianza Atlético82110
10.Cusco FC83010
11.Juan Pablo II83-710
12.ADT82-29
13.Sport Boys82-38
14.Deportivo Gacilaso81-27
15.Sport Huancayo82-47
16.CD Moquegua82-87
17.Atlético Grau81-56
18.FC Cajamarca81-65
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