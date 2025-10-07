HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El Nobel de Física 2025 premia el descubrimiento del efecto túnel cuántico que revolucionó la mecánica moderna

El británico John Clarke, el francés Michel Devoret y el estadounidense John Martinis reciben el Premio Nobel de Física 2025 por sus aportes al estudio del efecto túnel cuántico, base de la tecnología cuántica moderna.

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus investigaciones sobre el efecto túnel cuántico. Foto: Physics World
El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por sus investigaciones sobre el efecto túnel cuántico. Foto: Physics World

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a tres pioneros de la física cuántica: John Clarke (Reino Unido), Michel Devoret (Francia) y John Martinis (Estados Unidos), por sus investigaciones sobre el efecto túnel cuántico, un fenómeno que permite a las partículas subatómicas atravesar barreras que, según la física clásica, serían imposibles de cruzar.

El anuncio fue realizado por la Real Academia Sueca de Ciencias el martes 7 de octubre. La institución destacó el descubrimiento como un cambio en la comprensión de los superconductores y los circuitos eléctricos cuánticos, además de señalar que dio origen a innovaciones que hoy impulsan la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores de precisión utilizados en diversas ramas de la ciencia.

PUEDES VER: Jane Goodall, la mejor amiga de los chimpancés, y su paso por el Perú: una huella de inspiración y amor por la vida natural

lr.pe

¿Qué es el "efecto túnel" por el que ganaron el Nobel?

El efecto túnel cuántico describe cómo una partícula puede atravesar una barrera de energía sin necesidad de poseer la energía suficiente para superarla. Este fenómeno, una de las predicciones más sorprendentes de la mecánica cuántica, fue observado por primera vez a mediados del siglo XX, aunque sus implicaciones tecnológicas se desarrollaron décadas después.

Según explicó Michel Devoret, profesor de la Universidad de Yale, “el efecto túnel nos obligó a aceptar que la naturaleza no obedece las reglas de la intuición clásica, sino probabilísticas”. Este principio permitió comprender procesos fundamentales, desde la desintegración radiactiva hasta el funcionamiento de los transistores, que son la base de toda la electrónica moderna.

La aplicación de este fenómeno permitió la creación de dispositivos cuánticos donde los electrones se comportan de manera controlada dentro de materiales superconductores. Esto abrió paso a una nueva generación de tecnologías imposibles de desarrollar sin la física cuántica.

PUEDES VER: Brankov, Ramstell y Sakaguchi ganan el premio Nobel de Medicina por revelar cómo se controla el sistema inmunológico

lr.pe

El hallazgo que permitió aplicar la mecánica cuántica en celulares y computadoras

Los estudios de Clarke, Devoret y Martinis transformaron el efecto túnel en una herramienta práctica. Clarke, desde la Universidad de California en Berkeley, desarrolló detectores ultrasensibles basados en superconductores, mientras que Devoret y Martinis perfeccionaron los circuitos cuánticos capaces de procesar información mediante estados cuánticos.

Sus investigaciones dieron origen a dispositivos esenciales como los SQUIDs (dispositivos superconductores de interferencia cuántica), usados en neurociencia y geofísica, así como a los bits cuánticos o qubits, cruciales en los ordenadores cuánticos.

“La capacidad de manipular el efecto túnel de manera controlada ha sido el puente entre la teoría cuántica y la ingeniería moderna”, señaló John Martinis, quien lideró uno de los primeros equipos en lograr la supremacía cuántica en 2019.

PUEDES VER:

"La sorpresa de mi vida": revelan ganadores del Nobel de Física 2025

Tras conocerse la decisión del comité, los tres científicos expresaron sorpresa y emoción. “No esperaba este reconocimiento, ha sido la sorpresa de mi vida”, declaró John Clarke en una entrevista con la BBC. Devoret agradeció a su equipo de investigación en Yale y resaltó el carácter colectivo del logro: “Este Nobel no es solo mío; pertenece a todos los que creyeron que la mecánica cuántica podía salir del laboratorio para cambiar el mundo”.

El comité destacó que el trabajo de los tres investigadores sienta las bases de una “nueva era de la física aplicada”, con implicaciones directas en la tecnología cuántica y en el desarrollo de sistemas de comunicación y computación más seguros y veloces.

