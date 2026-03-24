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Alejandra Baigorria estaría dispuesta a pagar por pruebas de infidelidad de Said Palao en Argentina, según Onelia Molina: "Está desesperada"

La influencer aseguró que Alejandra Baigorria estaría decidida a conseguir pruebas contundentes, incluso considerando viajar al extranjero para confirmar una posible traición.

Onelia Molina
Onelia Molina

Onelia Molina sorprendió al revelar en ‘Magaly TV, la firme’ que Alejandra Baigorria estaría dispuesta a pagar una fuerte suma de dinero con tal de obtener pruebas de una presunta infidelidad de Said Palao. Según la odontóloga, la empresaria buscaría evidencias concretas que confirmen sus sospechas. “Está desesperada, quiere una prueba… quiere ver imágenes fuertes. Ella paga lo que sea”, afirmó.

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