Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 25 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Perú es el cuarto destino de inversión latinoamericana en la región, pero aún tiene baja proyección global
- Nueva Carretera Central: empresa francesa seguirá a cargo de la asistencia técnica
Precio del dólar hoy 25 de marzo de 2026. | Foto: La República
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 25 de marzo del 2026, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,440 la compra y S/3,470 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 25 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600