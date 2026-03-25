HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Debate presidencial 2026 del miércoles 25 de marzo: conoce los horarios, candidatos y temas de la tercera fecha

En esta tercera fecha de la primera jornada del debate presidencial organizado por el JNE se presentarán 12 candidatos. Debatirán sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre los candidatos que participarán en la tercera fecha se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto. Foto: composición LR
Entre los candidatos que participarán en la tercera fecha se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto. Foto: composición LR

La tercera fecha del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrollará este 25 de febrero. En esta ocasión se presentan 12 candidatos a la presidencia de la República. Entre ellos destacan Keiko Fujimori y Jorge Nieto, quienes están entre los primeros cinco lugares de las encuestas de las últimas semanas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según lo planteado por el JNE y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el debate iniciará a las 8.00 p. m. hora peruana.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

La duración estimada para el debate es de dos horas y media. En la segunda fecha, el evento se extendió hasta las 11.00 p. m.

PUEDES VER: Roberto Sánchez: "Con 200 mil muertos en pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud, ¿cómo puede dormir?"

lr.pe

Debate presidencial: conoce a los candidatos que participan en la tercera fecha

CandidatoPartido
Ronald AtencioAlianza Electoral Venceremos
Keiko FujimoriFuerza Popular
Rafael BelaundeLibertad Popular
Enrique ValderramaPartido Aprista Peruano
Jorge NietoPartido del Buen Gobierno
Mesías GuevaraPartido Morado
Herbert CallerPartido Patriótico del Perú
Mario VizcarraPartido Político Perú Primero
Paul JaimesProgresemos
Antonio OrtizSalvemos al Perú
Rosario del Pilar FernándezUn Camino Diferente
Roberto ChiabraUnidad Nacional

PUEDES VER: Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto pagaré si no voto el12/04?

lr.pe

Debate presidencial: temas de la segunda fecha

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Terna 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz.
  • Terna 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra.
  • Terna 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara.
  • Terna 4: Herbert Caller, Rafael Belaunde y Rosario del Pilar Fernández.

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

  • Terna 1: Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara.
  • Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.
  • Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde-
  • Terna 4: Rosario del Pilar Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.

PUEDES VER: Hernán Chaparro afirma que RLA perdió su oportunidad para diferenciarse de Keiko: “Parecía pepeado”

lr.pe

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

La transmisión comienza a las 8.00 p. m. en cada una de las fechas programadas.

PUEDES VER: PNP dejará de informar cifras de criminalidad: Óscar Arriola anunció que ya no darán datos de homicidios

lr.pe

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia?

El primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Generales 2026, se iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, marcando el arranque de una etapa clave en la campaña electoral.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada. En esta primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Notas relacionadas
Roberto Sánchez: "Con 200 mil muertos en pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud, ¿cómo puede dormir?"

Roberto Sánchez: "Con 200 mil muertos en pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud, ¿cómo puede dormir?"

LEER MÁS
Fiorella Molinelli increpa a Roberto Sánchez: "Castillo nos dio un golpe de Estado fallido y nos dejó a Boluarte"

Fiorella Molinelli increpa a Roberto Sánchez: "Castillo nos dio un golpe de Estado fallido y nos dejó a Boluarte"

LEER MÁS
Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

Captan a simpatizantes de Fuerza Popular regalando polos y tomatodos a la salida del concierto de The Killers

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez: "Con 200 mil muertos en pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud, ¿cómo puede dormir?"

Roberto Sánchez: "Con 200 mil muertos en pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud, ¿cómo puede dormir?"

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

LEER MÁS
Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto pagaré si no voto el12/04?

Multas para las Elecciones Perú 2026: ¿cuánto pagaré si no voto el12/04?

LEER MÁS
Hernán Chaparro afirma que RLA perdió su oportunidad para diferenciarse de Keiko: “Parecía pepeado”

Hernán Chaparro afirma que RLA perdió su oportunidad para diferenciarse de Keiko: “Parecía pepeado”

LEER MÁS
PNP dejará de informar cifras de criminalidad: Óscar Arriola anunció que ya no darán datos de homicidios

PNP dejará de informar cifras de criminalidad: Óscar Arriola anunció que ya no darán datos de homicidios

LEER MÁS
Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026 del miércoles 25 de marzo: conoce los horarios, candidatos y temas de la tercera fecha

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Norberto Vélez llega a Lima con ‘Desde la Loma Fest’: entradas, fecha y lugar para el tributo internacional a Frankie Ruiz

Política

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

Hijo de clonador de placas implica a su padre con asesinos de Andrea Vidal

“El periodista ya no solo informa, es también un moderador de la verdad”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 del miércoles 25 de marzo: conoce los horarios, candidatos y temas de la tercera fecha

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

Hijo de clonador de placas implica a su padre con asesinos de Andrea Vidal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025