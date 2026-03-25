Debate presidencial 2026 del miércoles 25 de marzo: conoce los horarios, candidatos y temas de la tercera fecha

Entre los candidatos que participarán en la tercera fecha se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto. Foto: composición LR

Entre los candidatos que participarán en la tercera fecha se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto. Foto: composición LR

La tercera fecha del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrollará este 25 de febrero. En esta ocasión se presentan 12 candidatos a la presidencia de la República. Entre ellos destacan Keiko Fujimori y Jorge Nieto, quienes están entre los primeros cinco lugares de las encuestas de las últimas semanas.

Según lo planteado por el JNE y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el debate iniciará a las 8.00 p. m. hora peruana.

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La duración estimada para el debate es de dos horas y media. En la segunda fecha, el evento se extendió hasta las 11.00 p. m.

Debate presidencial: conoce a los candidatos que participan en la tercera fecha

Candidato Partido Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Keiko Fujimori Fuerza Popular Rafael Belaunde Libertad Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mesías Guevara Partido Morado Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Mario Vizcarra Partido Político Perú Primero Paul Jaimes Progresemos Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rosario del Pilar Fernández Un Camino Diferente Roberto Chiabra Unidad Nacional

Debate presidencial: temas de la segunda fecha

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz.

Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz. Terna 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra.

Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra. Terna 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara.

Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara. Terna 4: Herbert Caller, Rafael Belaunde y Rosario del Pilar Fernández.

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1: Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara.

Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara. Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.

Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra. Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde-

Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde- Terna 4: Rosario del Pilar Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

La transmisión comienza a las 8.00 p. m. en cada una de las fechas programadas.

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia?

El primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Generales 2026, se iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, marcando el arranque de una etapa clave en la campaña electoral.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada. En esta primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.