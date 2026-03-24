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Parque de las Leyendas anuncia actividades por Semana Santa: conoce las fechas y horarios

El centro de recreaciones pondrá a disposición dos eventos el 28 de marzo, 2, 3 y 4 de abril. Durante esos días, las boleterías estarán abiertas desde las 9.00 a. m. hasta las 7.30 p. m.

La jornada de atractivos iniciará el 28 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril.
La jornada de atractivos iniciará el 28 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril. | Foto: Difusión

La Semana Santa en el Perú está cada vez más cerca. Muchos ciudadanos aprovechan esta importante celebración cristiana para asistir a actividades litúrgicas y disfrutar de momentos de recreación con sus familias, debido a que el calendario nacional otorga dos días feriados cada año con motivo de esta conmemoración. Este 2026, las fechas oficiales corresponden al jueves 2 y viernes 3 de abril.

A puertas de esta festividad, el Parque de las Leyendas anunció las atracciones que pondrá a disposición de la población durante este periodo en su sede de San Miguel. Se trata de dos experiencias para el deleite del público que, además, contarán con una feria gastronómica, música en vivo, así como diversas sorpresas y premios.

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Una 'Noche en el Zoo'

Esta actividad se realizará el sábado 28 de marzo de 7.00 p. m. a 9.00 p. m. Consiste en un recorrido que los visitantes podrán hacer solo por la zona Selva, disfrutando de la música y danzas tradicionales de la región, reforzando la integración de cultura y naturaleza en una atmósfera inspirada en las comunidades amazónicas.

Los asistentes también conocerán de cerca especies de hábitos nocturnos como pacaranas, otorongos, musmuquis, pequeños primates y serpientes. Además, transitarán por espacios emblemáticos como sitios arqueológicos, la Laguna Recreativa y el museo Kalinowski.

Las actividades se extenderán hasta horas de la noche.

El público podrá disfrutar de actividades en horario nocturno.

Visita al 'Jardín Secreto'

Esta propuesta, pensada para parejas, familias y grupos de amigos, estará disponible del 2 al 4 de abril. Se llevará a cabo en el Jardín Botánico, de 4.00 p. m. a 9.00 p. m. y promete sumergir a los asistentes en un ambiente mágico rodeado de luces, flores y vegetación, acompañado de música envolvente.

Los que participen en este evento se encontrarán con personajes míticos en caminos iluminados, diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva. Además, podrán tomarse fotos en espacios que se decorarán exclusivamente para ese fin y tendrán la opción de acceder a paseos en bote a motor en la Laguna Recreativa por un costo de S/6, lo cual les permitirá apreciar la réplica de una de las maravillas del mundo.

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