Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos
Gilbert Infante era candidato a la Cámara de Diputados con el número 25.
La noticia fue confirmada por el candidato presidencial del partido Álvaro Paz de la Barra. Foto: difusión
El candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado este miércoles en el distrito de Chorrillos. La noticia fue confirmada por el propio candidato presidencial Álvaro Paz De La Barra. Infante postulaba con el número 25 y tenía un debate la tarde de hoy.
Noticia en desarrollo…