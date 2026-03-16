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Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

El primer navío en atravesar fue el Karachi que transporta petróleo desde Abu Dabi a Pakistán. Este evento sugiere un "paso seguro negociado" en medio de tensiones.

Recientemente, otros buques de gas licuado de petróleo de India y un barco turco también recibieron autorización para transitar. Foto: AFP.
Recientemente, otros buques de gas licuado de petróleo de India y un barco turco también recibieron autorización para transitar. Foto: AFP.

Informes de medios internacionales revelaron que Irán permitió el pase de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, siendo las primeras embarcaciones en cruzar desde el 2 de marzo. Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, anunció que el cruce marítimo estaba "cerrado" y que si algún buque intentaba cruzarlo, el CGRI y la armada "prenderían fuego a esos barcos".

El hecho se reveló luego que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, asegurara el domingo al medio CBS que Teherán estaría dispuesta a recibir solicitudes de naciones que buscaran o quisieran un paso seguro para sus navíos. Cabe indicar que, con esto, la decisión de quien transita caería en la responsabilidad única de la República Islámica.

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El Karachi, de bandera pakistaní, logró atravesar convirtiéndose en el primer navío extranjero en hacerlo bajo condiciones de conflicto, según Bloomberg. El petrolero Aframax, operado por la National Shipping Corp. of Pakistan, transporta crudo desde Abu Dabi hacia Pakistán.

De acuerdo con datos de MarineTraffic, atravesó Ormuz manteniendo activa su señal del Sistema de Identificación Automática (AIS), lo que sugiere que ciertos envíos podrían estar recibiendo un "paso seguro negociado". Este evento, que ocurrió el pasado domingo, fue confirmado por el medio tras el avistamiento del buque en aguas cercanas a Sohar, Omán.

Por su parte, Reuters reportó que otros dos buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) con una estandarte de India recibieron autorización para transitar por esta vía clave. Además, el Shivalik cruzó el estrecho escoltado por su armada, detalló información cercana. Se esperaba que la segunda embarcación, el Nanda Devi, realizara el mismo trayecto.

Más registros

Irán también permitió el paso de un barco de propiedad turca, según declaró el ministro de Transportes e Infraestructuras del país en cuestión, Abdulkadir Uraloglu. Esta validación fue concedida a uno de los 15 barcos de la misma nacionalidad que estaban a la espera.

Asimismo, el artículo cuenta que China estaría en conversaciones para garantizar el paso seguro de los buques desde Qatar. De acuerdo con información del diario británico Financial Times, Francia e Italia se sumaron a las solicitudes de diálogos con Teherán.

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