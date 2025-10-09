El húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor László Krasznahorkai fue elegido como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, así lo anunció este jueves 9 deoctubre la Academia Sueca. El jurado, conformado por seis miembros de la mencionada institución, destacó al escritor húngaro “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Con una prosa intensa y lenta, no apta para cualquier lector, el autor construyó a lo largo de cuatro décadas una literatura que explora la condición humana frente al derrumbe moral y espiritual del mundo contemporáneo.

Considerado una de las voces más singulares de la narrativa centroeuropea, Krasznahorkai —nacido en Gyula, Hungría, en 1954— es autor de obras como Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra y El barón Wenckheim vuelve a casa, todas publicadas en español por la editorial Acantilado. Su estilo, marcado por largas oraciones, atmósferas densas y una visión apocalíptica del destino humano, lo ha convertido en un referente literario, que hoy con el máximo reconocimiento del mundo de las letras reafirma la trascendencia de una obra que invita a reflexionar sobre la fragilidad del mundo y la persistencia del arte como refugio ante la oscuridad.