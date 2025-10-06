El Instituto Karolinska de Estocolmo anunció este lunes a los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025. Los investigadores Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron reconocidos por sus aportes sobre la tolerancia inmune periférica, un proceso esencial que protege al cuerpo de respuestas inmunológicas contra sus propios tejidos.

El equipo científico identificó y describió las llamadas “células T reguladoras”, responsables de evitar que las defensas del organismo actúen contra sí mismas. Además, evidenció la función del gen Foxp3 en la regulación de estas células. El comité resaltó que estos descubrimientos han sido fundamentales para entender por qué no todas las personas desarrollan enfermedades autoinmunes graves.

¿Cuáles fueron los principales descubrimientos que les valieron el Nobel de Medicina 2025?

El inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi descubrió en 1995 una nueva clase de células T que amplió el conocimiento sobre el sistema inmunológico. Su hallazgo permitió demostrar que este sistema era más complejo de lo que se creía en ese momento.

A comienzos de la década del 2000, los investigadores estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell retomaron esa línea de investigación. Al trabajar con ratones propensos a enfermedades autoinmunes, detectaron mutaciones en el gen Foxp3. Posteriormente, demostraron que alteraciones en el equivalente humano de ese gen causan IPEX, una enfermedad autoinmune severa.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, afirmó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

¿Cómo contribuyeron los hallazgos sobre las células T reguladoras y el gen Foxp3 al desarrollo de tratamientos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes?

En 2003, Sakaguchi estableció una conexión entre sus hallazgos previos y las investigaciones sobre el gen Foxp3. Logró demostrar que este gen regula el desarrollo de las células T reguladoras, lo que permitió cimentar la base científica para una mejor comprensión de la tolerancia periférica.

Según el Comité Nobel, estos avances impulsaron la investigación en este campo y facilitaron el desarrollo de tratamientos tanto contra el cáncer como contra enfermedades autoinmunes. Así, marcaron un hito en el conocimiento inmunológico.