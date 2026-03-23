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Deportes

Canal de TV confirmado para ver Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana ya se encuentra en territorio mexicano para afrontar las semifinales del repechaje al Mundial 2026. Revisa cómo seguir el partido de la repesca internacional.

El ganador del Bolivia vs Surinam se enfrentará a Irak por la clasificación al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/Concacaf
El ganador del Bolivia vs Surinam se enfrentará a Irak por la clasificación al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/Concacaf

Empezó la cuenta regresiva para el histórico partido entre Bolivia y Surinam. El equipo comandado por Óscar Villegas ya se encuentra en territorio mexicano preparándose para afrontar la semifinal del repechaje al Mundial 2026.

Muchos aficionados de la Verde viajaron hacia el país azteca para apoyar a su selección, que buscará clasificar a una Copa del Mundo después de 32 años; sin embargo, aquellos que no puedan acompañar al equipo tendrán varias opciones para seguir el cotejo en televisión.

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Canal de TV para ver Bolivia vs Surinam

En territorio altiplánico, el Bolivia vs Surinam se podrá seguir a través de las señales de Tigo Sport Bolivia, Tuves, Entel TV. Por su parte, DSports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos para transmitir el Mundial 2026, tendrá una cobertura para los demás países de Sudamérica.

¿Cómo ver Bolivia - Surinam vía DSports?

Estos son los canales para seguir el duelo del repechaje al Mundial 2026 en suelo sudamericano.

  • Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Cuándo juegan Bolivia vs Surinam el repechaje?

Bolivia versus Surinam se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México).

PUEDES VER: Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo

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¿A qué hora juega Bolivia contra Surinam por el repechaje al Mundial?

En territorio boliviano, el cruce entre la Verde y los Suriboys se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

Repechaje al Mundial 2026: semifinales de la repesca internacional

Irak espera al ganador de la serie entre Bolivia y Surinam. En la otra parte del cuadro, Jamaica y Nueva Caledonia lucharán por ser el rival de Congo.

Fixture del repechaje al Mundial 2026. Foto: FBF

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