El anuncio del gobierno de Kast originó preocupación y largas filas en las gasolineras. | Composición LR/AFP

El anuncio del gobierno de Kast originó preocupación y largas filas en las gasolineras. | Composición LR/AFP

El gobierno de José Antonio Kast anunció un incremento histórico en los precios de los combustibles, en respuesta al encarecimiento del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente. La medida responde al alza del crudo desde niveles cercanos a 70 dólares hasta superar los 100 por barril, en un contexto de tensiones que afectan el suministro global.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la decisión señalando que “es una situación difícil” y advirtió que el país enfrentará “cierta premura”, en medio de restricciones fiscales que impiden seguir amortiguando el impacto externo. La administración sostiene que el ajuste busca reflejar los costos internacionales y contener el gasto público ante un déficit heredado.

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¿Cuáles son los valores en cifras?

El reajuste contempla subidas relevantes con variaciones que figuran entre las más altas registradas en Chile.

Gasolina de 93 octanos: +370 pesos por litro (≈ 0,41 USD).

Diésel: +580 pesos por litro (≈ 0,64 USD).

Incrementos estimados: +30% en gasolina y +60% en diésel desde el próximo jueves.

Precio final aproximado: hasta 1,7 USD por litro en ambos combustibles.

Se acerca la segunda mayor subida de combustible en la historia de Chile. Foto: AFP

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Las medidas del gobierno chileno frente a la crisis energética

El Ejecutivo anunció un paquete de opciones para mitigar el impacto en el costo de vida, con énfasis en el transporte público y sectores vulnerables. Entre ellas destaca el congelamiento de tarifas en Santiago hasta fines de 2026, además de subsidios regionales para replicar ese beneficio fuera de la capital.

Asimismo, se estableció una subvención mensual de 100.000 pesos para taxistas y conductores de colectivos durante seis meses, junto con facilidades crediticias para renovar vehículos, incluyendo incentivos hacia la electromovilidad.

El plan también contempla la reducción y regulación del precio de la parafina durante los meses fríos, además de ajustes al mecanismo de estabilización de combustibles, cuyo total fiscal alcanzaba unos 140 millones de dólares semanales. Las autoridades remarcaron que estas decisiones forman parte de una estrategia para “resguardar las finanzas públicas” en un escenario adverso.

Largas filas en gasolineras

El anuncio provocó una reacción inmediata en la población, con extensas filas en estaciones de servicio en la capital y otras ciudades, impulsadas por conductores que buscaron abastecerse antes de la entrada en vigor de los nuevos precios. Medios nacionales reportaron un aumento repentino en la demanda apenas se conoció el ajuste oficial.

Este comportamiento refleja la sensibilidad del mercado chileno frente a variaciones en combustibles, considerados un insumo clave en la economía nacional. Analistas advierten que la situación podría intensificar tensiones sociales si el alza impacta en bienes básicos, mientras gremios ya alertan sobre eventuales efectos en pasajes y abastecimiento. “Nosotros tomamos con algún grado de preocupación, pero también entendemos que tanto el Ejecutivo como el Parlamento tendrán que ayudar a resolver este grave problema”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, Sergio Pérez, a la prensa local.