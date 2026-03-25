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Choque de 'dos mundos' en Sudamérica: un lugar único donde un inmenso bosque se une a un desierto blanco con lagunas cristalinas

Este paraíso latinoamericano posee dunas de hasta 30 metros de altura y fue escenario de la película 'Avengers: Infinity War'.

Este lugar sudamericano destaca como un santuario natural en el litoral oriental de Maranhão y abarca 80 kilómetros de costa atlántica.
Este lugar sudamericano destaca como un santuario natural en el litoral oriental de Maranhão y abarca 80 kilómetros de costa atlántica. | Ilustración con IA/ChatGPT/El País

El Parque Nacional Lençóis Maranhenses, ubicado en el estado de Maranhão, destaca como uno de los paisajes más impresionantes del noreste de Brasil. Aunque este vasto territorio de 156.000 hectáreas evoca la imagen de un desierto blanco y perpetuo, su realidad es diferente. La interacción entre el clima tropical, la arena y las lluvias da lugar a un sistema fascinante de dunas y lagunas de agua dulce, lo que desafía la apariencia de aridez.

En 2024, la UNESCO otorgó a este ecosistema el título de Patrimonio Mundial Natural, debido a su singularidad geológica y visual. Esta distinción subraya la importancia global de la reserva, que, como afirmó Marina Silva, ministra de Turismo, se distingue por "su belleza excepcional y el hecho de ser un fenómeno único en el mundo". El reconocimiento refuerza a la región como un destino turístico imprescindible y como un símbolo de conservación ambiental.

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Los espacios del parque brasileño ofrecen hábitats para una variedad de flora y fauna. Foto: Turium

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¿Cómo es el impresionante lugar donde chocan ‘dos mundos’?

Este lugar destaca como un santuario natural en el litoral oriental de Maranhão y abarca 80 kilómetros de costa atlántica, donde predomina un vasto campo de dunas de arena blanca. Durante la temporada de lluvias, el relieve se transforma por la acumulación de agua en las depresiones, lo que genera un espectáculo visual de lagunas con tonos turquesa y verde esmeralda.

A pesar de su fisonomía desértica, este ecosistema constituye una zona de transición crítica entre los biomas del Cerrado, la Caatinga y la Amazonía. La complejidad ecológica del área alcanza su punto máximo entre enero y junio; en este periodo, las tormentas crean oasis temporales que rompen la monotonía del paisaje árido.

La morfología de sus arenales responde a vientos unidireccionales que moldean cadenas desérticas de hasta 30 metros de altura, formadas tras millones de años de sedimentación. Esos relieves se desplazan tierra adentro de forma constante, lo que altera la profundidad y extensión de los espejos acuáticos según el ciclo anual. La interacción entre el viento y el sedimento define la identidad única de este tesoro brasileño, consolidado como un fenómeno geológico sin igual.

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¿A qué se debe la biodiversidad del Parque Lençóis Maranhenses?

La ubicación geográfica es un privilegio para este destino. El territorio alberga diversos ecosistemas, como las zonas de restinga, los manglares y los ambientes interdunares. Sus espacios ofrecen hábitats críticos para una variedad de flora y fauna que difícilmente habitan en otros desiertos costeros del planeta.

Además, el parque actúa como refugio para especies amenazadas, entre las que destacan el ibis escarlata (Eudocimus ruber), la nutria neotropical (Lontra longicaudis), el oncilla (Leopardus tigrinus) y el manatí antillano (Trichechus manatus). Su inventario natural incluye más de 130 tipos de plantas y un centenar de aves que aprovechan los microhábitats situados entre dunas y lagunas.

Este desierto brasileño destaca al no ser árido. Foto: National Geographic

Este desierto brasileño destaca al no ser árido. Foto: National Geographic

Este entorno representa un "fenómeno ecológico sin igual" debido a la interconexión de biomas y áreas húmedas temporales. El ciclo anual de lluvia y sequía modifica el paisaje de forma constante, lo que garantiza la supervivencia de los seres vivos en condiciones extremas.

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Las 8 curiosidades del paraíso en Sudamérica

Conoce otros misterios del parque brasileño, según el artículo “A Sea of Dunes”, publicado originalmente por National Geographic:

  • El nombre “Lençóis Maranhenses” significa “sábanas de Maranhão”, debido a la similitud visual de las dunas blancas con sábanas extendidas.
  • No es un desierto verdadero, ya que recibe mucha más lluvia que los clásicos.
  • Las lagunas se forman únicamente por acumulación de agua cuando llueve.
  • Las dunas están en constante movimiento, transformando el paisaje cada temporada.
  • Algunas lagunas contienen peces, como la traíra, que se entierra y entra en estado latente durante la estación seca.
  • Existen oasis dentro del parque con comunidades humanas tradicionales que viven en armonía con el entorno.
  • Las lomas arenosas alcanzan alturas considerables, con algunos cordones elevándose a decenas de metros.
  • El lugar ha servido como escenario cinematográfico, incluyendo producciones como ‘Avengers: Infinity War’ (2018) y ‘Avengers: Endgame’ (2019).
El Parque Nacional Lençóis Maranhenses fue escenario real para representar el planeta Vormir en Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Foto: Globo

El Parque Nacional Lençóis Maranhenses fue escenario real para representar el planeta Vormir en Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Foto: Globo

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