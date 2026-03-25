Julio Velarde: Presidente Balcázar condecora al titular del BCRP con la más alta distinción que otorga el Estado peruano

Julio Velarde es condecorado por el presidente de la República

Julio Velarde es condecorado por el presidente de la República

El presidente de la República, José María Balcázar, condecoró al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que otorga el Estado peruano.

Durante la ceremonia, Balcázar destacó el rol del BCRP como una institución fundamental en la estabilidad económica del país y su capacidad para influir en el sistema financiero.

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“Desde hace épocas, el BCR como actor institucional que puede diseñar reformas del sistema bancario y tiene un papel clave en la supervisión”, sostuvo.

“La condecoración que le imponemos a nombre de la nación celebra su distinguida carrera e impecable trayectoria y el valor de la continuidad técnica, de la responsabilidad institucional, esa confianza que se construye con prudencia, coherencia y trabajo”, agregó Balcázar.

Además, remarcó la importancia del manejo técnico en contextos complejos. “En tiempos de incertidumbres provenientes de circunstancias que atraviesa un país, la serenidad técnica se convierte en servicio técnico de primera magnitud”, afirmó.

“Este homenaje sea una reafirmación de que el Perú seguirá valorando la excelencia, vocación institucional, seguiremos defendiendo el mérito y la competencia”, apuntó.

Balcázar también resaltó el impacto internacional del reconocimiento. “Los banqueros del mundo deberán escuchar que uno de sus pares es condecorado por la más alta distinción en el Perú. Los BCR, todos están conectados, esa estirpe de banqueros es la que ahora homenajeamos, no solo es banquero, sino académico”, expresó.

Por su parte, Julio Velarde agradeció la distinción en representación del ente emisor y destacó el rol que ha venido desempeñando la autoridad monetaria. “Agradezco la condecoración a nombre del BCR, una institución bastante meritocrática con autonomía. El BCR ha cumplido la función de la estabilidad de precios”, afirmó.

Además, destacó el desempeño del Perú en materia inflacionaria en comparación con otros países de la región. “Dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación más baja”, afirmó.

La condecoración Orden del Sol del Perú, que fue creada en 1821, es la distinción más alta y con mayor tradición que otorga el Estado peruano. Según Cancillería, concede en diversos grados, de acuerdo a la relevancia y aportes de las personalidades nacionales o extranjeras.