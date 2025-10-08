HOYSuscripcion LR Focus

Chofer fue baleado pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores
Ciencia

Nobel de Química 2025: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan premio por crear una nueva arquitectura molecular

Los ganadores del premio Nobel desarrollaron estructuras metalorgánicas con cavidades internas útiles para atrapar gases o extraer agua del aire.

Premio Nobel de Química 2025 para Kitagawa, Robson y Yaghi por sus MOF. Foto: Fernando Vergara
Premio Nobel de Química 2025 para Kitagawa, Robson y Yaghi por sus MOF. Foto: Fernando Vergara

La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió este miércoles el Premio Nobel de Química 2025 al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Robson y al jordano-estadounidense Omar Yaghi por el desarrollo de una nueva arquitectura molecular: las estructuras metalorgánicas. Este avance permite obtener agua del aire en el desierto, atrapar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos y catalizar reacciones químicas, según destacó el jurado.

Los tres premiados “han encontrado maneras de crear materiales completamente nuevos, con grandes cavidades en su interior que pueden verse casi como habitaciones en un hotel, de modo que las moléculas invitadas pueden entrar y también salir nuevamente del mismo material”, señaló Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química, durante la conferencia de prensa.

PUEDES VER: Brankov, Ramstell y Sakaguchi ganan el premio Nobel de Medicina por revelar cómo se controla el sistema inmunológico

lr.pe

¿Qué son las estructuras metalorgánicas y por qué su creación ha sido reconocida con el Nobel de Química 2025?

Las estructuras metalorgánicas están formadas por redes tridimensionales en las que los átomos metálicos se enlazan mediante compuestos orgánicos. Las cavidades permiten la entrada y salida de moléculas, lo que las hace útiles para capturar gases, separar compuestos o acelerar procesos químicos. Su flexibilidad y capacidad de adaptación han facilitado el desarrollo de una amplia variedad de estructuras con propiedades diversas.

Las construcciones ideadas por los tres científicos se basan en iones metálicos que funcionan como piedras angulares, unidas a moléculas orgánicas largas a base de carbono. Esta estructura forma cristales con cavidades internas. Los componentes de estos marcos organometálicos, conocidos como MOF (metal–organic frameworks), pueden modificarse para almacenar distintas sustancias, conducir electricidad o promover reacciones químicas, explicó la Academia Sueca en su comunicado.

PUEDES VER: El Nobel de Física 2025 premia el descubrimiento del efecto túnel cuántico que revolucionó la mecánica moderna

lr.pe

¿Cuál fue el aporte de Richard Robson, Susumu Kitagawa y Omar Yaghi al desarrollo de estas estructuras?

En 1989, el químico Richard Robson, profesor emérito de la Universidad de Melbourne, investigaba nuevas formas de aprovechar las propiedades naturales de los átomos. En ese contexto, diseñó una estructura a partir de iones de cobre y moléculas orgánicas que, al combinarse, formaban un cristal con cavidades de posible aplicación. Sin embargo, este andamiaje microscópico resultaba frágil y se rompía con facilidad, según detalló la Academia.

Entre 1992 y 2003, Susumu Kitagawa y Omar Yaghi realizaron avances clave, de forma independiente, para dotar de solidez a estas estructuras. Kitagawa, profesor en la Universidad de Kioto, demostró que los gases podían ingresar y salir del material, y planteó la posibilidad de crear estructuras flexibles con propiedades novedosas. Por su parte, Yaghi, nacido en Jordania y formado en Estados Unidos, donde ejerce como profesor de Química en la Universidad de California en Berkeley, desarrolló estructuras organometálicas estables y demostró que era posible diseñarlas de manera racional para conferirles propiedades específicas.

