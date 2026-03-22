La arquitectura vive una transformación silenciosa. Antes, las construcciones eran sinónimo de acero y hormigón. Sin embargo, las nuevas edificaciones están cambiando esa lógica, particularmente en Oceanía. El ejemplo más ambicioso hasta ahora es un rascacielos de madera que busca alcanzar una altura sin precedentes.

La torre, diseñada por BVN y SHoP Architects, forma parte de un amplio plan de renovación urbana. En ese contexto, combina madera estructural con materiales tradicionales. Dicha integración permite alcanzar un gran desarrollo vertical sin comprometer la estabilidad de la estructura.

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¿En qué país de Oceanía se construirá el rascacielos de madera más alto del mundo?

En el corazón de Sídney (Australia), se levanta el Atlassian Central, considerado el rascacielos de madera más alto del mundo. Su diseño se basa en una estructura de laminada encolada (glulam) y paneles contralaminados (CLT). Estos materiales, fabricados mediante la unión de capas macizas, ofrecen una resistencia comparable al hormigón, pero con una huella de carbono mucho menor.

Solo en los núcleos y elementos críticos se emplearán hormigón y acero. En cambio, los espacios de oficina se articulan en torno a módulos de madera para reducir peso, acelerar la construcción y disminuir el impacto ambiental.

En total, se utilizarán aproximadamente 10.000 metros cúbicos de madera. Se trata de una cifra considerable para una torre que busca superar al edificio Ascent, ubicado en Milwaukee, Estados Unidos.

Atlassian Central busca superar en altura al edificio Ascent

El Atlassian Central alcanzará los 183 metros y 39 plantas. Incorporará ventilación natural, fachada inteligente y terrazas verdes integradas en el diseño. Por estas características, podría superar ampliamente al edificio Ascent, que llega a 86,6 metros.

La torre estadounidense, diseñada por Korb + Associates Architects, cuenta con 21 pisos y actualmente ostenta el título del edificio de madera más alto del mundo, otorgado por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano.

Cabe mencionar que Ascent superó anteriormente a la torre de madera Mjøstårnet, de 85,4 metros, ubicada en Noruega.