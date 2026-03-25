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Lucía de la Cruz es llevada de emergencia por complicaciones de salud: sus hijos están a su lado

Hijo de la querida cantante criolla Lucía de la Cruz, de 79 años, afirmó que se le están realizando diversos exámenes para evaluar el estado de salud de su madre.   

Lucía de la Cruz es considerada una de las voces más importantes de la música criolla en Perú. Foto: Instagram.
Lucía de la Cruz es considerada una de las voces más importantes de la música criolla en Perú. Foto: Instagram.

Lucía de la Cruz fue llevada de emergencia a un hospital de Lima tras sufrir complicaciones de salud. Actualmente, la artista de 79 años se encuentra acompañada por sus hijos en un centro médico del distrito de Chorrillos.

La noticia fue confirmada por su hijo, Christian Wong, quien indicó que la cantante se descompensó, aparentemente, a causa de la diabetes. “Mis hermanos están con ella ahora, estoy en comunicación con ellos. Sé que están en emergencia y posiblemente sea una descompensación por la diabetes que ella tiene... recién ha pasado en este momento y me tienen informado”, declaró a Trome.

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Familia de Lucía de la Cruz espera resultados sobre su estado de salud

A Lucía de la Cruz se le viene realizando una serie de exámenes para evaluar su estado de salud. Por esa razón, la familia de la cantante criolla se mantiene a la espera de los resultados. Ella fue diagnosticada con diabetes hace muchos años y habría sido la causa de su descompensación.

Cabe recordar que, hace unos días, la intérprete ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que este sábado 28 de marzo daría un concierto por su 61 aniversario en el Círculo Militar de Jesús María.

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Magaly Medina aseguró que Lucía de la Cruz no se encontraba bien de salud

Magaly Medina venía contando con Lucía de la Cruz como invitada a ‘Magaly TV: la firme’ de los viernes, donde participaba como jurado en su segmento de karaoke. Sin embargo, en su último programa, la conductora de ATV señaló que la cantante no asistió debido a que se encontraba mal de salud.

Indicó que presentaba dolor de garganta, y sus familiares también informaron que presentaba fiebre y caminaba con lentitud. El pasado viernes 20 debía ofrecer un concierto en Ica, pero solo hizo acto de presencia, ya que no se sentía bien para cantar. Asimismo, tenía previsto presentarse el miércoles 25 en Huacho, pero no lo hará al estar hospitalizada.

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