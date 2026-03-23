Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

La selección peruana se viene preparando para afrontar el inicio de una nueva era bajo el mando del entrenador Mano Menezes. El estratega brasileño tendrá un debut muy difícil, ya que deberá enfrentar a Senegal en la fecha FIFA del mes de marzo. Su rival viene de coronarse campeón en la última Copa de África.

El duelo amistoso frente a Senegal tendrá como escenario el Stade de France. Este será el primer partido de la Bicolor en la gira por Europa.

Canal de TV para ver Perú vs Senegal

El encuentro amistoso entre Perú vs Senegal, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

¿Cuándo juegan Perú vs Senegal?

El partido Perú - Senegal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en el Stade de France, estadio ubicado en la ciudad de París. Luego de este compromiso, la ‘Bicolor’ se enfrentará contra Honduras, partido que se jugará en Madrid.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.