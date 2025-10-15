Esta universidad de Estados Unidos es la que más Premios Nobel tiene: una de las mejores 5 en el mundo, según QS World University Rankings 2026

Desde la creación de los Premios Nobel en 1895, Estados Unidos mantiene su posición como el país con más laureados. Foto: Composición LR

La entrega de los Premios Nobel culminó y dejó un nuevo ranking de universidades que se destacan como las más ganadoras de este galardón, que celebra y recompensa los mayores avances para la humanidad en los campos de la física, química, medicina, literatura, paz y ciencias económicas. Cabe destacar que la cantidad de ganadores es uno de los mayores méritos de una universidad, ya sea entre profesores o alumnos, según el medio La República Colombia.

La Universidad de Harvard es la institución con más ganadores de Premios Nobel, superando a otras como la Universidad de Cambridge y la Universidad de California, Berkeley. Cabe indicar que, según el QS World University Rankings 2026, Harvard se posiciona entre las cinco mejores universidades del mundo, con un puntaje de 97.7.

Harvard es la universidad con más Premios Nobel

Harvard es, efectivamente, una de las universidades con más Premios Nobel, con impresiones total de 161 galardones en diversas categorías. Fundada en 1636, la institución ha sido un semillero de excelencia académica, científica y política. Entre estos se encuentran figuras históricas como Theodore Roosevelt, Ralph Bunche, Henry Kissinger y Al Gore.

En segundo lugar, se encuentra la Universidad de Cambridge, fundada en el Reino Unido en 1209, que concentra 122 ganadores de los Premios Nobel. Por último, completando el podio, está la Universidad de California, Berkeley, fundada en 1868 y con 112 ganadores. Cabe destacar que el recuento de los premiados se basó en un ranking de LR Colombia.

Estados Unidos, Reino Unido y Alemania destacan

Desde la creación de los Premios Nobel en 1895, Estados Unidos mantiene su posición como el país con más laureados, alcanzando un total de 427 premios. A lo largo de los años, este país fue cuna de figuras destacadas en diversas áreas, como el político Theodore Roosevelt, quien recibió el Premio Nobel de Paz en 1906 por su mediación en la guerra ruso-japonesa, y el escritor Sinclair Lewis, quien se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1930.

Después de Estados Unidos, otros países acumulan una respetable cantidad de estos premios, como es el caso de Reino Unido, quien ocupa el segundo lugar con 144 premios, seguido por Alemania con 115. América Latina también es parte de los países con galardonados con 16 Premios Nobel en total: Argentina cuenta con cinco, mientras Chile, Guatemala y Venezuela cuneta con dos.

Harvard entre las cinco mejores universidades del mundo

Harvard University se mantiene entre las cinco mejores universidades del mundo, según el QS World University Rankings 2026. En esta edición, la clasificación global es encabezada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguido por Imperial College London, Stanford University y University of Oxford. Harvard ocupa el quinto lugar.

Este reconocimiento se basa en una metodología que considera indicadores como la reputación académica, la empleabilidad de los graduados, el impacto de la investigación, la diversidad internacional y la sostenibilidad. Harvard ha destacado especialmente en áreas como Ciencias de la Vida, Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales, donde se encuentra entre las mejores del mundo.