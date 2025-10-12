HOYSuscripcion LR Focus

Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Jeanette Jara dispara contra José Antonio Kast a un mes de las elecciones en Chile: "No tiene posibilidad de ganar"

La candidata oficialista Jeanette Jara cuestionó el discurso autoritario de José Antonio Kast y advirtió retrocesos sociales si gana la ultraderecha.

Las elecciones en Chile presentan tensiones a poco más de un mes de realizarse.
Las elecciones en Chile presentan tensiones a poco más de un mes de realizarse. | Composición LR

A un mes de las elecciones presidenciales en Chile, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeanette Jara, lanzó duras críticas contra su principal contendor, José Antonio Kast. En una entrevista con La Tercera, afirmó que el líder del Partido Republicano “no tiene posibilidad de ganar” y lo acusó de representar un riesgo para la democracia y los derechos sociales.

Jara, exministra del Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric, participó de la conversación a propósito del lanzamiento de su biografía política. Además de abordar aspectos personales, se refirió al escenario electoral, las tensiones internas en el Partido Comunista —colectividad a la que pertenece— y a los efectos que, a su juicio, tendría un eventual triunfo de la ultraderecha.

Hamás confirma liberación de rehenes el lunes y que no gobernará Gaza, pero advierte estar listo de reanudarse la guerra

Kast no tiene opción de ganar, según Jara

La candidata oficialista fue enfática al descartar una eventual victoria de Kast: "Yo, la verdad, no creo que José Antonio Kast vaya a ser presidente de Chile. Parto desde esa premisa, porque si bien la ultraderecha ha aplicado una receta similar en varios países, en general la ciudadanía chilena está bastante informada", sostuvo. También marcó distancia con el contexto de países vecinos como Argentina, aludiendo a la crisis inflacionaria. "Estamos a años luz de eso", afirmó.

Según Jara, el discurso de colapso promovido por el Partido Republicano busca instalar la idea de un país en crisis para justificar medidas de excepción. "Por más que se trate de presentar a Chile como una nación que se cae a pedazos y que necesita un gobierno de emergencia, eso no se ajusta a la realidad", indicó. A su juicio, ese relato es incompatible con las condiciones actuales del país.

"Ser médico en Gaza es vivir desde hace dos años bajo las bombas", asegura representante de Médicos Sin Fronteras

Acusan a la ultraderecha de querer restringir derechos civiles

Jara advirtió que un eventual gobierno liderado por Kast implicaría un retroceso en libertades fundamentales. Mencionó, entre los principales riesgos, la posibilidad de revertir la despenalización del aborto en tres causales, una legislación que consideró una conquista histórica del movimiento feminista.

Asimismo, cuestionó la intención de desmantelar la reforma previsional, que incluye un seguro social trabajado durante más de una década. “Son derechos que costaron años de discusión y acuerdos transversales. Hoy están en riesgo por propuestas que buscan retroceder en esas garantías”, declaró. También mencionó a Johannes Kaiser como parte de un sector político que comparte esas posturas.

Nobel de la Paz a María Corina Machado revitaliza lucha para poner fin al régimen de Maduro en Venezuela

Riesgo de autoritarismo y retrocesos sociales

Jeanette Jara señaló que el programa de Kast ya refleja elementos autoritarios. Como ejemplo, mencionó su propuesta de establecer un estado de excepción constitucional de carácter permanente. Esta medida otorgaría facultades como detener personas sin debido proceso hasta por quince días o imponer toques de queda sin justificación suficiente. “No hay ninguna razón válida que justifique esa medida en el contexto actual”, advirtió.

La candidata sostuvo que esas propuestas representan una amenaza para el equilibrio institucional del país. “Hay señales preocupantes de una posible deriva autoritaria en un eventual gobierno de Kast”, agregó. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y reflexionar sobre el rumbo que podría tomar Chile en caso de un triunfo del Partido Republicano.

