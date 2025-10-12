HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Hamás confirma liberación de rehenes el lunes y que no gobernará Gaza, pero advierte estar listo de reanudarse la guerra

Una cumbre internacional sobre la paz en Franja Gaza se celebrará en Egipto bajo la presidencia de Trump, con la participación de líderes de más de veinte países, incluidos Guterres y Sánchez.

Hamás no participará en la fase de transición política en Gaza. Foto: AFP.
Hamás no participará en la fase de transición política en Gaza. Foto: AFP.

Hamás confirmó que el lunes se llevará a cabo la liberación de los rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza y aseguró que no participará en el futuro gobierno del territorio una vez concluida la guerra. Así lo indicó el movimiento islamista palestino en declaraciones a la agencia AFP durante el tercer día del alto el fuego con Israel.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, afirmó a AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo que gobierna Gaza desde 2007. El acuerdo de tregua, en vigor desde el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes, tanto vivos como fallecidos, por cerca de 2.000 palestinos encarcelados en Israel, incluidos 250 presos por “motivos de seguridad nacional”.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por su parte, el dirigente Hosam Badran señaló que Hamás está preparado para combatir en caso la guerra se reanude. En una entrevista con AFP, el miembro del comité político del movimiento rechazó además el punto del plan de paz propuesto por Donald Trump que plantea la expulsión de sus miembros del territorio palestino, y advirtió que la segunda fase de las negociaciones será “más compleja y difícil”.

PUEDES VER: Netanyahu indica que Israel está "preparado y listo" para recibir a los rehenes de Gaza a un día del canje previsto

lr.pe

"Para Hamás, gobernar Gaza es un tema cerrado"

Una fuente del movimiento islamista palestino confirmó a AFP que Hamás no participará en la fase de transición política en Gaza, dejando claro que su etapa como autoridad gobernante en la Franja ha concluido. "Para Hamás, gobernar la Franja de Gaza es un tema cerrado. Hamás no participará en absoluto en la fase de transición, lo que significa que ha renunciado al control de la Franja", indicó.

Estas declaraciones se producen en vísperas de una cumbre sobre la paz en Gaza que se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. El encuentro será presidido por el presidente Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi, y contará con la participación de alrededor de veinte líderes internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Antes de la cumbre, el mandatario estadounidense viajará a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes capturados por Hamás durante el ataque perpetrado en el sur del país en octubre de 2023. Ese asalto desencadenó una dura ofensiva militar israelí y una guerra que ha dejado una profunda devastación en el territorio palestino.

Listos para una reanudación de la guerra

Aunque el alto el fuego entre Hamás e Israel entró en vigor el viernes tras negociaciones indirectas en Egipto, varios puntos del plan impulsado por el presidente estadounidense siguen sin resolverse.

El dirigente Hosam Badran expresó su esperanza de no volver a un escenario de guerra, aunque advirtió que el pueblo palestino y las fuerzas de resistencia están dispuestos a defenderse. Además, subrayó que las armas de Hamás representan más que un símbolo del grupo, al afirmar que son “las armas de todo el pueblo palestino” y que constituyen un elemento natural de su historia, presente y futuro.

¿Quiénes asistirán la firma del acuerdo?

La firma oficial del acuerdo por la paz en Gaza se llevará a cabo en Egipto bajo la presidencia de Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi. El encuentro, previsto para el lunes en la ciudad de Sharm el Sheij, reunirá a líderes de más de veinte países dos días después de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Gaza, según confirmó la oficina del presidente egipcio.

Entre los asistentes destacan el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También se prevé la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, y del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del rey Abdalá II de Jordania.

Notas relacionadas
Netanyahu indica que Israel está "preparado y listo" para recibir a los rehenes de Gaza a un día del canje previsto

Netanyahu indica que Israel está "preparado y listo" para recibir a los rehenes de Gaza a un día del canje previsto

LEER MÁS
Hamás rechaza el desarme propuesto en el plan de paz de Trump en Gaza: "Entregar armas está fuera de discusión"

Hamás rechaza el desarme propuesto en el plan de paz de Trump en Gaza: "Entregar armas está fuera de discusión"

LEER MÁS
Dirigente de Hamás asegura que no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz para Gaza en Egipto

Dirigente de Hamás asegura que no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz para Gaza en Egipto

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025