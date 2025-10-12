Hamás confirmó que el lunes se llevará a cabo la liberación de los rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza y aseguró que no participará en el futuro gobierno del territorio una vez concluida la guerra. Así lo indicó el movimiento islamista palestino en declaraciones a la agencia AFP durante el tercer día del alto el fuego con Israel.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, afirmó a AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo que gobierna Gaza desde 2007. El acuerdo de tregua, en vigor desde el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes, tanto vivos como fallecidos, por cerca de 2.000 palestinos encarcelados en Israel, incluidos 250 presos por “motivos de seguridad nacional”.

Por su parte, el dirigente Hosam Badran señaló que Hamás está preparado para combatir en caso la guerra se reanude. En una entrevista con AFP, el miembro del comité político del movimiento rechazó además el punto del plan de paz propuesto por Donald Trump que plantea la expulsión de sus miembros del territorio palestino, y advirtió que la segunda fase de las negociaciones será “más compleja y difícil”.

"Para Hamás, gobernar Gaza es un tema cerrado"

Una fuente del movimiento islamista palestino confirmó a AFP que Hamás no participará en la fase de transición política en Gaza, dejando claro que su etapa como autoridad gobernante en la Franja ha concluido. "Para Hamás, gobernar la Franja de Gaza es un tema cerrado. Hamás no participará en absoluto en la fase de transición, lo que significa que ha renunciado al control de la Franja", indicó.

Estas declaraciones se producen en vísperas de una cumbre sobre la paz en Gaza que se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. El encuentro será presidido por el presidente Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi, y contará con la participación de alrededor de veinte líderes internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Antes de la cumbre, el mandatario estadounidense viajará a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes capturados por Hamás durante el ataque perpetrado en el sur del país en octubre de 2023. Ese asalto desencadenó una dura ofensiva militar israelí y una guerra que ha dejado una profunda devastación en el territorio palestino.

Listos para una reanudación de la guerra

Aunque el alto el fuego entre Hamás e Israel entró en vigor el viernes tras negociaciones indirectas en Egipto, varios puntos del plan impulsado por el presidente estadounidense siguen sin resolverse.

El dirigente Hosam Badran expresó su esperanza de no volver a un escenario de guerra, aunque advirtió que el pueblo palestino y las fuerzas de resistencia están dispuestos a defenderse. Además, subrayó que las armas de Hamás representan más que un símbolo del grupo, al afirmar que son “las armas de todo el pueblo palestino” y que constituyen un elemento natural de su historia, presente y futuro.

¿Quiénes asistirán la firma del acuerdo?

La firma oficial del acuerdo por la paz en Gaza se llevará a cabo en Egipto bajo la presidencia de Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi. El encuentro, previsto para el lunes en la ciudad de Sharm el Sheij, reunirá a líderes de más de veinte países dos días después de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Gaza, según confirmó la oficina del presidente egipcio.

Entre los asistentes destacan el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También se prevé la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, y del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del rey Abdalá II de Jordania.