Un fuerte sismo de magnitud 7,8 que ocurrió en la región de Magallanes y la Antártica de Chile, específicamente en Base Frei, fue registrado por el Centro Sismológico Nacional (CSN) y a 262 kilómetros al noroeste de la base Frei.

El movimiento telúrico se localizó exactamente en el Paso Drake, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Asimismo, el terremoto se registró alrededor de las 5:29 p.m. (hora local) y su epicentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad.

Descartan alerta de tsunami tras terremoto

A raíz de la fuerza del sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) emitió una alerta de precaución para la zona Antártica chilena.

Sin embargo, tras el pasar de los minutos, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada notificó que la amenaza de tsunami para las costas de Chile había sido completamente descartada.

Piden abandonar playas de la zona antártica

Luego del movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había emitido una alerta de precaución, pidiendo evacuar de manera específica la zona costera en el territorio antártico.

"Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE", informó la entidad en sus redes sociales. Sin embargo, posteriormente, esta medida quedó descartada.

Este es el terremoto más grande de la historia de Chile

El terremoto más fuerte de la historia de Chile ocurrió en Valdivia el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter y una duración aproximada de 10 minutos. El epicentro se situó en la zona donde se encuentran las placas de Nazca y Sudamericana, generando el sismo más fuerte registrado en todo el mundo.

Se calcula que entre 1,600 y 2,000 personas perdieron la vida a causa de este gigantesco sismo, mientras que 2 millones de personas fueron afectadas y hubo graves daños materiales. En Valdivia, la ciudad experimentó un hundimiento de 4 metros bajo el nivel del mar, lo que arrastró viviendas, destruyó calles y cambió por completo el paisaje de la región.

¿Qué hacer frente a un terremoto?

Después de un sismo, revisa tu hogar para asegurarte de que no haya daños. Usa tu celular solo en caso de emergencia y evita saturar las líneas telefónicas. No enciendas cerillos ni velas hasta confirmar que no hay fuga de gas. Ten en cuenta que, tras un temblor fuerte, pueden ocurrir réplicas, por lo que es crucial mantenerse alerta.

Además, es importante estar preparado con algunas acciones: elabora un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, identifica las zonas seguras en tu casa, escuela o lugar de trabajo, y prepara una mochila de emergencia. Durante el temblor, mantén la calma, busca un lugar seguro y mantente alejado de objetos que puedan caer.