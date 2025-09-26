HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

La candidata de izquierda, Jeannette Jara, lidera las encuestas presidenciales junto a José Antonio Kast, aspirante de la extrema derecha, de cara a las elecciones del 16 de noviembre en Chile.

Hace algunos meses, Jara había asegurado que Cuba "tiene un sistema democrático distinto.
Hace algunos meses, Jara había asegurado que Cuba "tiene un sistema democrático distinto. | Foto: AFP

La candidata Jeannette Jara, quien aspira a convertirse en la próxima presidenta de Chile, aseguró que la situación en Cuba no corresponde a una democracia y que Venezuela se encuentra bajo una dictadura.

Jara es la candidata de la coalición oficialista de centro izquierda y lidera las encuestas, junto al candidato de extrema derecha José Antonio Kast para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025.

PUEDES VER: Chile nominará a expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

lr.pe

Durante una entrevista concedida a Televisión Nacional de Chile (TVN), Jara afirmó que Cuba claramente no es una democracia, en respuesta a la pregunta sobre si consideraba al régimen político de la isla como una dictadura.

De esta forma, Jara muestra un cambio en su postura, ya que hace algunos meses había asegurado que Cuba "tiene un sistema democrático distinto del nuestro", generando una ola de críticas.

"La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil", añadió la candidata de izquierda.

PUEDES VER: Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

lr.pe

Por otra parte, la candidata volvió a cuestionar la situación política en Venezuela, en una crítica que la ha enfrentado públicamente a los dirigentes del Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años.

"En Venezuela lo que hay es una dictadura y yo espero como presidenta de Chile impulsar claramente una transición democrática", aseguró.

Jara, de 51 años, fue ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y se metió en la pelea electoral tras ganar las primarias de la centroizquierda el 29 de junio.

Notas relacionadas
Chile nominará a expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

Chile nominará a expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

LEER MÁS
Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

LEER MÁS
Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Mundo

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

México: detienen a 38 miembros de supuesto culto evangélico que recibían entrenamiento militar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Juliana Oxenford critica a Santiváñez tras captura de El Monstruo: "¿por qué no se le capturó antes?"

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota