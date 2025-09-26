Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

Hace algunos meses, Jara había asegurado que Cuba "tiene un sistema democrático distinto. | Foto: AFP

La candidata Jeannette Jara, quien aspira a convertirse en la próxima presidenta de Chile, aseguró que la situación en Cuba no corresponde a una democracia y que Venezuela se encuentra bajo una dictadura.

Jara es la candidata de la coalición oficialista de centro izquierda y lidera las encuestas, junto al candidato de extrema derecha José Antonio Kast para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025.

Durante una entrevista concedida a Televisión Nacional de Chile (TVN), Jara afirmó que Cuba claramente no es una democracia, en respuesta a la pregunta sobre si consideraba al régimen político de la isla como una dictadura.

De esta forma, Jara muestra un cambio en su postura, ya que hace algunos meses había asegurado que Cuba "tiene un sistema democrático distinto del nuestro", generando una ola de críticas.

"La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil", añadió la candidata de izquierda.

Por otra parte, la candidata volvió a cuestionar la situación política en Venezuela, en una crítica que la ha enfrentado públicamente a los dirigentes del Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años.

"En Venezuela lo que hay es una dictadura y yo espero como presidenta de Chile impulsar claramente una transición democrática", aseguró.

Jara, de 51 años, fue ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y se metió en la pelea electoral tras ganar las primarias de la centroizquierda el 29 de junio.