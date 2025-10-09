El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Hamás debería liberar a sus rehenes entres el lunes 13 o el martes 14 de octubre, como parte de la primera fase del acuerdo alcanzado entre Israel y el grupo islamista para alcanzar la paz en Gaza. Según señaló durante su reunión del Gabinete de la Casa Blanca, para Trump el tratado da por "terminada la guerra" y asegura que este conducirá a una "paz duradera".

“Logramos la liberación de todos los rehenes restantes, y deberían ser liberados el lunes o martes”, añadió. “Recuperarlos es un proceso complicado. Prefiero no decirles qué tienen que hacer para recuperarlos. Hay lugares en los que uno no quiere estar. Pero recuperaremos a los rehenes el martes —lunes o martes— y será un día de alegría”, señaló. En este sentido, adelantó que intentará viajar a Egipto el lunes, fecha en la que se espera que se espera firmar del acuerdo de alto el fuego.

Trump anuncia que el desarme será la segunda fase del plan de paz para Gaza

El presidente Donald Trump confirmó que el desarme formará parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, luego de que Israel insistiera en que Hamás debe entregar sus armas como condición para avanzar en el proceso de paz. “No voy a hablar sobre eso porque ustedes ya saben qué es la fase dos. Pero… habrá un desarme”, declaró Trump durante una reunión de su gabinete. El mandatario destacó que “Gaza será reconstruida con la ayuda de grandes países” dispuestos a invertir en la región.

Por otro lado, Trump afirmó que 28 rehenes muertos serán entregados por Hamás y estimó que el grupo ha sufrido unas 70.000 bajas. Agradeció la cooperación de Turquía, Egipto, Jordania, Arabia Saudí e Indonesia, y sostuvo que “el mundo se ha unido como nunca antes” para poner fin al conflicto. “Todos los estadounidenses deberían sentirse orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin”, subrayó el presidente.

OMS y UNRWA exigen ayuda urgente para Gaza tras devastación del sistema sanitario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema de salud de Gaza está “destrozado pero en pie” y requiere ayuda inmediata. Solo 13 de 36 hospitales y 62 de 179 centros de atención primaria funcionan parcialmente, mientras la agencia aumenta la entrega de suministros médicos y solicita que se permitan evacuaciones hacia Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La OMS subrayó que la carga sobre los hospitales no disminuirá rápidamente y que se necesita acceso sin trabas para atender las necesidades urgentes de la población.

Por su parte, UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, pidió un aumento real en la asistencia humanitaria, que incluya alimentos, medicinas, tiendas de campaña y kits de higiene. Expertos y periodistas locales destacan que la población vive con temor de que el alto el fuego se rompa, mientras enfrentan hambre, falta de atención médica y la devastación generalizada. Para los palestinos, el desafío humanitario es inmenso, y las organizaciones advierten que restaurar dignidad y normalidad requerirá un esfuerzo sostenido y coordinado.