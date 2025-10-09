HOYSuscripcion LR Focus

Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza
Mundo

Petro respalda a Catar como mediador para que EE. UU. frene ataques contra embarcaciones en el mar Caribe

La iniciativa surge tras informes que señalan que Catar se ofreció para ser mediador entre EE.UU. y el Caribe, propuesta que fue rechazada por la administración de Trump.

Petro respaldó a Catar como mediador entre EE. UU. y el Caribe para frenar ataques contra embarcaciones.
Petro respaldó a Catar como mediador entre EE. UU. y el Caribe para frenar ataques contra embarcaciones. | Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su respaldo a una iniciativa que plantea que Catar asuma el rol de mediador ante Estados Unidos, con el objetivo de frenar los ataques letales de las fuerzas militares norteamericanas contra embarcaciones en el mar Caribe.

Esta postura surge a raíz de versiones, no confirmadas oficialmente, en las que se menciona que Catar habría ofrecido ser mediador, propuesta que, según dichos reportes, fue rechazada por el gobierno de Donald Trump.

PUEDES VER: ¿Qué riesgo representan las operaciones militares de Trump en Venezuela? Esto dicen los expertos

lr.pe

Petro respalda a Catar como mediador entre EE. UU. y el Caribe

"Respaldo la propuesta de que Catar medie entre el Caribe y los EE.UU., para cambiar la política alrededor de lanzar misiles sobre jóvenes caribeños pobres que no lleva, sino al asesinato", escribió el presidente de Colombia a través de su cuenta de X.

Como se recuerda, Petro ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a las operaciones de Estados Unidos contra barcos en el mar Caribe, supuestamente vinculado al narcotráfico. El mandatario ha cuestionado tanto el uso de la fuerza letal como la forma en que Estados Unidos presenta su lucha contra las drogas.

PUEDES VER: Venezuela advierte a EE.UU. que la extrema derecha planea atacar con explosivos a su embajada: “Es una operación de falsa bandera”

lr.pe

Catar se habría ofrecido como mediador entre EE.UU. y el Caribe

Catar habría intentado asumir un papel de mediador entre Estados Unidos y el Caribe, pero su propuesta habría sido descartada por la administración de Trump. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el intento de diálogo fue bloqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostiene un "enfoque militarista" contra Venezuela, país a la que acusa de estar vinculada al narcotráfico, sin presentar evidencia concreta.

Además, el mismo medio señaló que, durante una reunión con altos mandos militares realizada el jueves, el presidente Trump contactó a Richard Grenell, enviado especial de la Presidencia y quien lideraba las negociaciones con Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos. En esa llamada, Trump le habría ordenado suspender de inmediato cualquier canal de diálogo con el mandatario venezolano y detener por completo las gestiones diplomáticas en curso.

PUEDES VER: Cierre gubernamental en Estados Unidos causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos del país

lr.pe

Gobierno de Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Venezuela

El pasado domingo 5 de octubre, Donald Trump, informó que está evaluando una “fase dos” del despliegue militar en el Caribe. Esto ocurre luego de afirmar que su país ya ha logrado el control de las rutas marítimas en la región, tras los ataques a varias narcolanchas que, según él, provenían de Venezuela.

Como parte de una operación de seguridad nacional, Estados Unidos ha destruido cinco embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y dieron de baja a más de 14 presuntos terroristas. El presidente Trump afirmó que su país ejerce actualmente un “control marítimo total” sobre las rutas empleadas por organizaciones criminales relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro y el denominado Cártel de los Soles.

