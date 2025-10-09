Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"

HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Khalil al-Hayya, uno de los líderes de Hamás, aseguró que recibió garantías de Estados Unidos para poner fin de manera definitiva al conflicto.

El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, declaró en un discurso televisado el jueves el inicio del alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Foto: AFP
El líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, declaró en un discurso televisado el jueves el inicio del alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Foto: AFP

El negociador jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, afirmó haber recibido garantías de que la guerra con Israel ha concluido por completo. "Hemos recibido garantías de los mediadores hermanos y de la Administración estadounidense, que han confirmado que la guerra ha terminado por completo", declaró a medios internacionales. Como parte del acuerdo, indicó que serán liberados 250 palestinos condenados a cadena perpetua en cárceles israelíes, así como 1.700 personas de Gaza detenidas desde el inicio del conflicto, además de todas las mujeres y los niños palestinos que permanecen en prisión.

Donald Trump, quien calificó el pacto como un logro histórico para la región. Desde la presidencia israelí se informó, además, que el exmandatario tiene previsto viajar próximamente a Israel para participar en una ceremonia junto a Benjamin Netanyahu y representantes de Hamás.

PUEDES VER: Gaza denuncia bombardeos pese a firmar acuerdo de paz con Israel para un alto al fuego

lr.pe

El Ejército israelí avanza hacia un alto el fuego de "forma ordenada y profesional"

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, señaló que en las próximas horas las fuerzas “continuarán completando las misiones operativas sobre el terreno” en Gaza y que gestionarán “la transición hacia un alto el fuego de forma mesurada, profesional y ordenada”. Durante una visita a la Franja junto a otros altos mandos, afirmó: “Israel observa las pantallas y celebra la liberación de los rehenes, que permanezcan alerta. El enemigo está aquí; no ha desaparecido”.

Asimismo, Marruecos expresó este jueves su satisfacción por el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás en Gaza, destacó el “compromiso personal” del presidente estadounidense Donald Trump en la consecución del pacto y exhortó a todas las partes a respetar "plenamente" con el alto el fuego.

PUEDES VER: Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

lr.pe

Miles de gazatíes celebran el pacto de alto al fuego entre Israel y Hamás

Gaza recibió con entusiasmo el anuncio del alto el fuego entre Israel y Hamás, visto como un avance hacia el fin de un conflicto que se ha extendido por más de dos años. En ciudades como Jan Yunis, decenas de personas salieron a las calles a celebrar y expresar su gratitud por el acuerdo. “Damos gracias a Dios por este alto al fuego”, dijo un residente del sur del enclave, mientras se oían cánticos y expresiones de alivio.

“Gracias a Dios, el presidente Trump anunció que la guerra terminó. Estamos muy contentos”, declaró Wael Radwan, habitante de la Franja, en declaraciones a AFP. Según la ONU, el conflicto ha dejado más de 67.000 muertos y ha provocado una de las peores crisis humanitarias de la región.

