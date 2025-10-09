Gaza denuncia bombardeos pese a firmar acuerdo de paz con Israel para un alto al fuego

La Defensa Civil de Gaza informó este jueves 9 de octubre sobre una nueva serie de bombardeos por parte del Ejército israelí, pese al anuncio reciente de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Como se recuerda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, a través de la red Truth Social, que "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera".

Gaza denuncia bombardeos por parte de Israel

Gaza informó sobre múltiples explosiones en su territorio, principalmente en el norte. "Desde el anuncio esta noche de un acuerdo en el marco de una propuesta de cese el fuego, se reportaron varias explosiones, especialmente en el norte de Gaza", informó Mohamed Al Mughayyir, miembro de la Defensa Civil, al mencionar "intensos bombardeos aéreos sobre Ciudad de Gaza".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que traería de regreso a todos los rehenes retenidos en Gaza, mientras Hamás le pidió a Trump que Israel cumpla acuerdo. "El acuerdo será firmado formalmente alrededor de mediodía (hora local) del jueves en Egipto", dijo una fuente, que prefirió no revelar su identidad, a AFP.

Trump afirma que rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes

Donald Trump aseguró que todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, incluidos los cuerpos de quienes han fallecido, "regresarán" a sus casas el lunes 13 de octubre. Su anuncio se produjo pocas horas después de que Israel y Hamás acordaran la primera etapa de un plan de paz.

"Se está trabajando mucho para liberar a los rehenes, y creemos que todos regresarán el lunes, así que parece que eso es lo importante, y eso incluirá los cuerpos de los muertos", indicó el presidente estadounidense en una entrevista telefónica en Fox News.

"Una vez que voten a favor, Israel debe retirarse hasta la línea, lo que debería tomar menos de 24 horas", dijo el funcionario. "Luego comienza el plazo de 72 horas, y Hamás intentará hacerlo antes si es posible".

Hamás entregó lista de prisioneros palestinos que serían liberados

El movimiento Hamás informó que ya presentó listas con los nombres de prisioneros palestinos que podrían ser liberados como parte del acuerdo de paz en curso. Zaher Jabarin, alto funcionario del grupo, confirmó que los listados fueron elaborados según los criterios previamente establecidos, aunque precisó que aún no se ha alcanzado un consenso definitivo sobre los nombres incluidos.

Por otra parte, la Oficina de Medios del Gobierno gestionado por Hamás en la Franja de Gaza pidió a la ciudadanía palestina actuar con precaución y restringir sus desplazamientos hasta que se emita una comunicación oficial sobre el proceso. También advirtió que podrían producirse "violaciones o acciones dirigidas" por parte de Israel en el último momento, por lo que pidió no bajar la guardia y esperar la confirmación formal del acuerdo antes de relajarse.