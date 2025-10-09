HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

Con gritos, aplausos y bailes, palestinos en el sur de Gaza celebraron el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, con altas expectativas de que finalice un letal conflicto que se prolongó por más de dos años.

En Gaza y Tel Aviv, miles de personas celebraron el alto al fuego entre Israel y Hamás.
En Gaza y Tel Aviv, miles de personas celebraron el alto al fuego entre Israel y Hamás. | AFP

Miles de gazatíes reaccionaron con júbilo al anuncio de Donald Trump, quien confirmó el acuerdo entre Israel y Hamás para establecer un alto al fuego en Gaza, tras dos años de conflicto que comenzó exactamente el 7 de octubre de 2023. Con gritos, aplausos y bailes, grupos de personas agradecieron a quienes contribuyeron a poner fin "al derramamiento de sangre" en el mundo árabe.

Según información de AFP, el acuerdo entre el grupo palestino y las fuerzas israelíes debe oficializarse con una rúbrica este jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, sede de las últimas negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, en las que actuaron como mediadores Estados Unidos, Egipto y Catar.

PUEDES VER: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

lr.pe

Gaza celebra con euforia el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

Gaza celebró con euforia el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que representa un paso hacia el fin de un conflicto que se ha prolongado por más de dos años. Frente al hospital Naser, en Jan Yunis, un grupo de jóvenes coreó "Allahu akbar" poco después de conocerse la noticia. "Damos gracias a Dios por este alto al fuego", expresó un residente del sur de la Franja de Gaza.

Pese al anuncio del acuerdo, las explosiones continuaron durante la noche en el norte del enclave, donde la Defensa Civil de Gaza reportó la muerte de cuatro personas tras bombardeos y disparos del ejército israelí. En ese contexto, los palestinos en la zona esperan con mayor expectativa que Netanyahu apruebe el pacto este jueves y que entren en vigor las medidas contempladas en la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump.

"Gracias a Dios, el presidente Trump anunció que la guerra terminó. Estamos muy contentos", afirmó Wael Radwan, residente de la Franja de Gaza, en declaraciones difundidas por la agencia AFP. Hasta ahora, la guerra ha dejado más de 67.000 personas fallecidas, según la ONU, que ha calificado la situación como una crisis humanitaria de gran magnitud.

PUEDES VER: Cierre gubernamental en Estados Unidos causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos del país

lr.pe

"Regresan a casa", Israel celebra regreso de rehenes

Este jueves, en una plaza de Tel Aviv, miles de israelíes se reunieron para celebrar que los rehenes retenidos en Gaza regresarán a sus hogares tras dos años de incertidumbre. Con adhesivos que llevaban el lema "Regresan a casa" y carteles con los rostros de las personas secuestradas, la ciudadanía expresó con cantos y bailes la alegría, por lo que consideran un avance concreto hacia el fin del conflicto iniciado hace dos años.

"Llevamos 734 días esperando este día. No podemos imaginar estar en otro lugar esta mañana", declaró Laurence Ytzhak, manifestante que participó este jueves en la Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv. Aseguró tener emociones encontradas, pues algunas familias no podrán experimentar la alegría de ver regresar a sus seres queridos.

