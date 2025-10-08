A nueve meses del inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el gobierno de Trump, la mayoría de votantes registrados en Estados Unidos mantiene su respaldo a la expulsión de personas sin documentación legal. Sin embargo, crece la preocupación por los métodos empleados, considerados excesivos e incluso injustos por una parte significativa de la ciudadanía.

Las acciones incluyeron nuevas restricciones de viaje, la eliminación de protecciones humanitarias temporales para cientos de miles de personas, expulsiones hacia países que no son de origen y el envío de agentes federales a ciudades como Chicago y Washington D. C. Estas medidas, ampliamente cubiertas por los medios, provocaron críticas debido a la persecución de trabajadores, vendedores ambulantes y familias con hijos estadounidenses.

¿Cuál es la opinión general de los votantes sobre las deportaciones masivas implementadas por Trump?

Según la encuesta, el 54 % de los votantes respalda la expulsión de personas en situación migratoria irregular. No obstante, solo el 51 % considera que el gobierno de Trump dirige sus esfuerzos hacia los grupos adecuados, mientras que el 42 % cree que se está afectando a personas equivocadas. Esta división evidencia la complejidad del debate migratorio en la opinión pública.

Además, el 53 % de votantes considera que el proceso no ha sido justo, frente al 44 % que lo percibe como mayoritariamente justo. Reportes y grabaciones han mostrado detenciones de repartidores, obreros, comerciantes informales e incluso padres sin papeles con hijas e hijos nacidos en EE. UU. Estas escenas generaron tensiones entre agentes, activistas y observadores, y reforzaron la percepción de que las medidas han sobrepasado los límites aceptables.

¿Cómo se distribuye el apoyo a las deportaciones entre los distintos grupos políticos?

El respaldo a las deportaciones varía de forma significativa según la afinidad política. Más del 90 % de votantes republicanos se muestra a favor, mientras que el 52 % de independientes y cerca del 20 % de demócratas también lo están. Esta diferencia confirma que la inmigración continúa siendo un tema polarizador.

Un 15 % de votantes representa una postura intermedia: si bien apoya la aplicación de las leyes migratorias, considera que las acciones del gobierno de Trump han sido excesivas o injustas. Este grupo, en su mayoría demócrata, desaprueba la gestión presidencial en materia migratoria, aunque reconoce la necesidad de mantener el control sobre el ingreso y permanencia de personas en el país.