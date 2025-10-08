HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump pide prisión para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois "por no proteger a los oficiales de ICE"

A través de su cuenta en Truth Social, Donald Trump calificó a Chicago como una "zona de guerra", intensificando su retórica contra la ciudad y justificando el despliegue de la Guardia Nacional.

Trump ha intensificado sus críticas contra Chicago, ciudad a la que ha calificado en repetidas ocasiones como un “agujero de ratas”. Foto: Composición LR
Trump ha intensificado sus críticas contra Chicago, ciudad a la que ha calificado en repetidas ocasiones como un "agujero de ratas". Foto: Composición LR

El presidente estadounidense Donald Trump exigió este miércoles el encarcelamiento del alcalde de Chicago y del gobernador de Illinois por, según dijo, no colaborar con las autoridades federales para detener las protestas contra las redadas migratorias. A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario calificó la situación en esa ciudad como una “zona de guerra”.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", declaró Trump en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, un funcionario del Departamento de Defensa confirmó el envío de 200 miembros de la Guardia Nacional a las afueras de Chicago, en un intento de reforzar la seguridad ante el aumento de las manifestaciones y disturbios debido a las operaciones migratorias.

PUEDES VER: Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico

lr.pe

Trump calificó a Chicago como un "agujero de ratas"

Trump ha intensificado sus críticas contra Chicago, ciudad a la que ha calificado en repetidas ocasiones como un “agujero de ratas” y la “capital mundial del asesinato”, aludiendo a los altos índices de violencia armada y a los tiroteos semanales que afectan a la población.

Estas declaraciones, condenadas por las autoridades locales y organizaciones civiles, forman parte de una retórica que intenta justificar el despliegue de fuerzas federales en ciudades con gobiernos demócratas, bajo el argumento de que se busca restaurar el orden público y combatir el crimen. No obstante, la hipótesis de una persecución contra los enemigos políticos de Trump cobra más fuerza.

El mandatario republicano ya había ordenado la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington y Memphis, pese a la oposición de los alcaldes y gobernadores de esas jurisdicciones. Este fin de semana, una jueza federal bloqueó de forma provisional un despliegue similar en Portland (Oregón), donde las protestas diarias contra las políticas migratorias se mantienen desde hace semanas.

Protestas alrededores del centro de detención de ICE

Los alrededores del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Chicago, se han convertido en escenario constante de protestas y enfrentamientos. Decenas de activistas se concentran a diario para bloquear la salida de los vehículos de los agentes federales, y en algunos casos se han registrado lanzamientos de piedras y botellas.

En respuesta a la tensión creciente, Trump autorizó durante el fin de semana el despliegue de 700 miembros de la Guardia Nacional, medida que generó fuertes críticas por su carácter militar y por el uso de tropas en una operación de orden interno.

La oposición demócrata cuestionó la legalidad del decreto y presentó una impugnación ante los tribunales, acusando al mandatario de “castigar a sus enemigos políticos” mediante el uso del aparato federal. La jueza federal encargada del caso ha programado una audiencia para este jueves, en la que se evaluará la constitucionalidad de la orden presidencial y la posible suspensión del despliegue militar.

