Mundo

España aprueba embargo de armas a Israel para 'frenar el genocidio' en Gaza

Con 178 votos a favor y 169 en contra, el decreto impulsado por Pedro Sánchez prohíbe la exportación de material de defensa, productos y tecnologías a Israel, así como su importación a España.

Pedro Sánchez ha sido un crítico de la ofensiva militar de Israel en Gaza y de las políticas que considera perjudiciales para la población palestina.
Pedro Sánchez ha sido un crítico de la ofensiva militar de Israel en Gaza y de las políticas que considera perjudiciales para la población palestina.

Los diputados españoles aprobaron un decreto ley que establece un embargo sobre las armas procedentes y con destino a Israel, una medida respaldada por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de 'frenar el genocidio' en Gaza.

La norma fue aprobada por 178 votos a favor y 169 en contra, ya que el gobierno de Pedro Sánchez logró el respaldo del partido de extrema izquierda Podemos, que hasta última hora había mantenido su decisión en suspenso.

"Este gobierno ha planteado un embargo al gobierno del señor Netanyahu para frenar el genocidio en Gaza, y ustedes van a votar en contra", declaró Pedro Sánchez, dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), que se opone a la medida.

Este embargo fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 8 de septiembre de 2025, como parte de una serie de medidas para "detener el genocidio en Gaza", que ha provocado la muerte de miles de personas en Palestina.

Los anuncios provocaron una fuerte reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ya había retirado a su embajador en 2024, cuando España reconoció al Estado de Palestina.

"La respuesta de Israel a los terribles atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en un ataque indiscriminado a la población palestina que la mayoría de personas expertas la han calificado de genocidio", reza el texto.

El decreto ley sobre "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina" prohíbe exportar a Israel cualquier material de defensa, productos o tecnologías relacionadas, así como su importación a España.

También bloquea las solicitudes de tránsito de combustible de aviación con posibles aplicaciones militares y prohíbe la publicidad de productos procedentes de los asentamientos "ilegales" en Gaza y Cisjordania.

"El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales", indica el texto.

España es una de las voces más vehementes en Europa con respecto a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El texto aprobado debía presentarse inicialmente a los diputados el 07 de octubre de 2025, pero la votación se aplazó para no coincidir con la fecha del aniversario del ataque de Hamás.

"Elegir esa fecha para votar el decreto sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable", criticó la embajada de Israel en Madrid.

